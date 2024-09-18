Çikolataya Alerjisi Olan Bir Genç Çikolata Yiyerek Yüzünde Meydana Gelen Reaksiyonu Kaydetti

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C9UhKV...
Gıda alerjisi, her yaştan bireyin karşılaşabileceği, hayat kalitesini doğrudan etkileyen ve dikkat gerektiren bir durum. Bu, vücudun belirli bir gıdaya karşı aşırı tepki vermesi sonucu ortaya çıkar ve çoğu zaman ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Alerjiler, hem bireyin yaşam kalitesini hem de genel sağlık durumunu etkiler, bu yüzden ciddiye alınmalı ve gereken önlemler alınmalıdır.
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Çikolataya alerjisi olan bir adam çikolata yediği anları paylaştı.
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Çikolata yer yemez cildinde meydana gelen reaksiyon durumun ciddiyetini net bir şekilde ortaya koydu.
İşte o video;
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