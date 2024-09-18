Görüş Bildir
Haberler
Video
Bir Genç Ormanda Yürüyüş Yaparken Video Çekmek İçin Girdiği İnin Asıl Sahibi Gelince Ne Yapacağını Şaşırdı

Bir Genç Ormanda Yürüyüş Yaparken Video Çekmek İçin Girdiği İnin Asıl Sahibi Gelince Ne Yapacağını Şaşırdı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
18.09.2024 - 18:51 Son Güncelleme: 18.09.2024 - 18:54

İçerik Devam Ediyor

Doğada yürüyüş yapmak pek çok kişi için bir tutku. Bu, temiz hava ve bol oksijenin yanı sıra, insan ruhunu ve bedenini tazeleyen bir etkinlik Ancak, her ne kadar doğa yürüyüşleri büyüleyici bir deneyim sunsa da, bazen beklenmedik tehlikelerle karşılaşılabilir.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C_3eMt...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bir genç, ormanda yürüyüş yaparken gördüğü bir ine girdi.

Bir genç, ormanda yürüyüş yaparken gördüğü bir ine girdi.

Fakat inin asıl sahibi gelince korkudan ne yapacağını şaşıran genç, soğuk kanlılığını koruyarak ordadan uzaklaşmayı başardı.

Fakat inin asıl sahibi gelince korkudan ne yapacağını şaşıran genç, soğuk kanlılığını koruyarak ordadan uzaklaşmayı başardı.

İşte o anlar;

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Thistle

Yok ebesinin... Kesinlikle eğitimli bir ayı bu. İninde yakalamış, saniyede üçe bölerdi vahşi olsa. Videonun son 3 saniyesinde arkada başka bir adam görünüyor.

michael.elende

Ve işte böyle öldü genç arkadaş