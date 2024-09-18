Bir Genç Ormanda Yürüyüş Yaparken Video Çekmek İçin Girdiği İnin Asıl Sahibi Gelince Ne Yapacağını Şaşırdı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C_3eMt...
Doğada yürüyüş yapmak pek çok kişi için bir tutku. Bu, temiz hava ve bol oksijenin yanı sıra, insan ruhunu ve bedenini tazeleyen bir etkinlik Ancak, her ne kadar doğa yürüyüşleri büyüleyici bir deneyim sunsa da, bazen beklenmedik tehlikelerle karşılaşılabilir.
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Bir genç, ormanda yürüyüş yaparken gördüğü bir ine girdi.
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Fakat inin asıl sahibi gelince korkudan ne yapacağını şaşıran genç, soğuk kanlılığını koruyarak ordadan uzaklaşmayı başardı.
İşte o anlar;
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ulaaan ben gerildim yaaaa
Yok ebesinin... Kesinlikle eğitimli bir ayı bu. İninde yakalamış, saniyede üçe bölerdi vahşi olsa. Videonun son 3 saniyesinde arkada başka bir adam görünüyor.
Ve işte böyle öldü genç arkadaş