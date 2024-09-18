Bir Gelin Alma Merasimi Sırasında Meşalelerden Biri Gelinin Duvağına Düşünce Kadın Yanmaktan Son Anda Kurtuldu

Düğünler gelin ve damatla birlikte onların en yakın arkadaşları ve akrabalarının da doyasıya eğlendiği bir alana dönüşüyor. Fakat bazen eğlencenin dozu kaçınca tehlikeli anlar da yaşanabiliyor.
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İstanbul'da bir gelin alma merasimi sırasında meşaleler yakıldı.
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Meşalelerden biri gelinin duvağına düşünce kadın yanmaktan son anda kurtuldu.
İşte o anlar;
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S2m sonik seyler bizden sorulur 😁
başlıkta konu edilen olayın hiçbir şekilde görünmemesi dışında sorun yok. gerçi görüş açısı iyi olsa bu sefer de patates baskısı tekniğiyle yapılan çekime ta... Devamını Gör
Bazen evrim sürecinde orangutanlara haksizlik edilmiş diye düşünüyorum.