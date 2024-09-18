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Bir Gelin Alma Merasimi Sırasında Meşalelerden Biri Gelinin Duvağına Düşünce Kadın Yanmaktan Son Anda Kurtuldu

Bir Gelin Alma Merasimi Sırasında Meşalelerden Biri Gelinin Duvağına Düşünce Kadın Yanmaktan Son Anda Kurtuldu

Penny
Penny - Onedio Üyesi
18.09.2024 - 20:19

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Düğünler gelin ve damatla birlikte onların en yakın arkadaşları ve akrabalarının da doyasıya eğlendiği bir alana dönüşüyor. Fakat bazen eğlencenin dozu kaçınca tehlikeli anlar da yaşanabiliyor.

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İstanbul'da bir gelin alma merasimi sırasında meşaleler yakıldı.

İstanbul'da bir gelin alma merasimi sırasında meşaleler yakıldı.

Meşalelerden biri gelinin duvağına düşünce kadın yanmaktan son anda kurtuldu.

Meşalelerden biri gelinin duvağına düşünce kadın yanmaktan son anda kurtuldu.

İşte o anlar;

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december

S2m sonik seyler bizden sorulur 😁

Tehuti

başlıkta konu edilen olayın hiçbir şekilde görünmemesi dışında sorun yok. gerçi görüş açısı iyi olsa bu sefer de patates baskısı tekniğiyle yapılan çekime ta... Devamını Gör

Fırat B.

Bazen evrim sürecinde orangutanlara haksizlik edilmiş diye düşünüyorum.