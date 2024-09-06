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Bir Kız İsteme Merasiminde Damat Tarafı 'Kumar' Sorusuna Verdiği Cevapla Ortamı Buz Kesildi

Bir Kız İsteme Merasiminde Damat Tarafı 'Kumar' Sorusuna Verdiği Cevapla Ortamı Buz Kesildi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
07.09.2024 - 00:36

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Evliliğe adım atarken pek çok gelenek ve ritüel gerçekleştiriliyor. Aileler arasında bir köprü oluşturan ve gelecekteki birlikteliklerin temelinin atıldığı kız isteme merasimi ise bu yıldaki en stresli adımlardan biri. Ailelerin ağzından çıkarak herhangi bir söz büyük bir gerginliğin temellerini atabilir.

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Bir kız isteme merasiminde, gelenek olduğu üzere "Oğlunuzun kumarı var mı?" sorusu soruldu.

Bir kız isteme merasiminde, gelenek olduğu üzere "Oğlunuzun kumarı var mı?" sorusu soruldu.

Damat taradından gelen beklenmedik cevap ise herkesi güldürdü.

Damat taradından gelen beklenmedik cevap ise herkesi güldürdü.

İşte o anlar;

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