Bir Kız İsteme Merasiminde Damat Tarafı 'Kumar' Sorusuna Verdiği Cevapla Ortamı Buz Kesildi

Evliliğe adım atarken pek çok gelenek ve ritüel gerçekleştiriliyor. Aileler arasında bir köprü oluşturan ve gelecekteki birlikteliklerin temelinin atıldığı kız isteme merasimi ise bu yıldaki en stresli adımlardan biri. Ailelerin ağzından çıkarak herhangi bir söz büyük bir gerginliğin temellerini atabilir.