Bir Kız İsteme Merasiminde Damat Tarafı 'Kumar' Sorusuna Verdiği Cevapla Ortamı Buz Kesildi

Evliliğe adım atarken pek çok gelenek ve ritüel gerçekleştiriliyor. Aileler arasında bir köprü oluşturan ve gelecekteki birlikteliklerin temelinin atıldığı kız isteme merasimi ise bu yıldaki en stresli adımlardan biri. Ailelerin ağzından çıkarak herhangi bir söz büyük bir gerginliğin temellerini atabilir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir kız isteme merasiminde, gelenek olduğu üzere "Oğlunuzun kumarı var mı?" sorusu soruldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Damat taradından gelen beklenmedik cevap ise herkesi güldürdü.
İşte o anlar;
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın