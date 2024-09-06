Görüş Bildir
Haberler
Video
Paramedik Öğrencilerinin Acil Doğuma Müdahale Yöntemlerini Öğrendikleri Ders İzleyenleri Güldürdü

Paramedik Öğrencilerinin Acil Doğuma Müdahale Yöntemlerini Öğrendikleri Ders İzleyenleri Güldürdü

Penny
Penny - Onedio Üyesi
06.09.2024 - 20:30 Son Güncelleme: 06.09.2024 - 20:35

İçerik Devam Ediyor

Paramedik, zorluklarıyla bilinen bir meslek dalı. Bu meslek, hem fiziksel hem de duygusal açıdan büyük bir dayanıklılık gerektirir. Paramedikler için meslek süreci olduğu kadar eğitim dönemi de oldukça zorlayıcı olabiliyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C9bMVX...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bir grup paramedik öğrencisi, acil doğuma müdahaleyi öğrencikleri dersi paylaştı.

Bir grup paramedik öğrencisi, acil doğuma müdahaleyi öğrencikleri dersi paylaştı.

O ders izleyenleri hem güldürdü hem de bu mesleğin zorluğunu ve ciddiyetini bir kere daha hatırlattı.

O ders izleyenleri hem güldürdü hem de bu mesleğin zorluğunu ve ciddiyetini bir kere daha hatırlattı.

İşte o eğitim;

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın