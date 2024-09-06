Paramedik Öğrencilerinin Acil Doğuma Müdahale Yöntemlerini Öğrendikleri Ders İzleyenleri Güldürdü

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C9bMVX...
Paramedik, zorluklarıyla bilinen bir meslek dalı. Bu meslek, hem fiziksel hem de duygusal açıdan büyük bir dayanıklılık gerektirir. Paramedikler için meslek süreci olduğu kadar eğitim dönemi de oldukça zorlayıcı olabiliyor.
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Bir grup paramedik öğrencisi, acil doğuma müdahaleyi öğrencikleri dersi paylaştı.
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O ders izleyenleri hem güldürdü hem de bu mesleğin zorluğunu ve ciddiyetini bir kere daha hatırlattı.
İşte o eğitim;
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