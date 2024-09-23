Köpeklerine Yalnızca Bir Adet Mama Vererek Tepkilerini Kayda Alan Sahipler Güldürdü: “Gözler Konuşuyor”

'Kontravolta'nın Mehmet Şef Taklidi Sosyal Medyada Yeniden Gündem Oldu: "Yemek Böyle mi Yapılır?"

Böyle Vicdansızlık Görülmedi! Zihinsel Engelli Çobanı Odunla Dövdü, O Anları Kayda Aldırdı

Yakın Arkadaşlarının Pilotluk Yaptığı Uçağa Binen Gençler Keyifli Anlar Yaşadı

Bir Sosyal Medya Kullanıcısının "Türkiye'de Kadın Olarak Yürümek" Videosuna Birçok Kadın Yaşadıklarını Anlattı

Ani Ölümüyle Sevenlerini Yasa Boğan Metin Arolat Katıldığı Bir Programda Gelecek Planlarını Anlatmış

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