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Köpeklerine Yalnızca Bir Adet Mama Vererek Tepkilerini Kayda Alan Sahipler Güldürdü: “Gözler Konuşuyor”

Köpeklerine Yalnızca Bir Adet Mama Vererek Tepkilerini Kayda Alan Sahipler Güldürdü: “Gözler Konuşuyor”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
23.09.2024 - 10:16

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Patili dostlarımızdan köpekler zekalarıyla insanı tebessüm ettiriyor. Son zamanlarda da köpeklere bir adet mama vererek ne tepki vereceklerini kayda alan sahiplerin videoları akım olmaya başladı. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Bu videodaki dünyalar tatlısı köpek dostlarımızın hepsi bir adet mamayı görünce aynı tepkiyi vermişti.

Bu videodaki dünyalar tatlısı köpek dostlarımızın hepsi bir adet mamayı görünce aynı tepkiyi vermişti.

“Benimle dalga mı geçiyorsun?” dedikleri gözlerinden okunuyordu.

“Benimle dalga mı geçiyorsun?” dedikleri gözlerinden okunuyordu.

İşte o anlar 👇

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