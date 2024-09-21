Sokak Köpeğini Her Gün Tarayan Özel Güvenlik Temiz Yüreğiyle Alkışları Topladı

Düzce’de bir sokak köpeği ile özel güvenliğin dostluğu kalpleri eritti. Sokak hayvanlarının binbir türlü kötülükle karşılaştığı bir dünyada, böyle anların da olduğunu bilmek insanın içine su serpiyor.
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Her gün kendini taratmak için gelen tatlı köpeğe, koca yürekli özel güvenlik sıkılmadan vakit ayırıyor.
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Tatlı köpek de özel güvenlik dostuna sonsuz güvendiği için o anların tadını çıkarıyor.
İşte o anlar 👇
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