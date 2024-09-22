Söyledikleri Acı Ama Gerçek Şeylerle Hayatın Ne Kadar Acımasız Olduğunu Yüzümüze Çarpan Kişiler
Söyledikleri Acı Ama Gerçek Şeylerle Hayatın Ne Kadar Acımasız Olduğunu Yüzümüze Çarpan Kişiler
Sosyal medyada kullanıcılar 'Acı ama gerçek' ifadeleriyle hayatın zorluklarını gözler önüne serdi.
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Twetter'da @moodsuzIuk isimli bir kullanıcı takipçilerine ''Acı ama gerçek bir şey söyleyin'' çağrısında bulundu.
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Gelen yanıtlar, kayıpların, yalnızlıkların ve hayal kırıklıklarının ağırlığını gözler önüne sererken, acının evrenselliğini hatırlattı.
Tespit gibi tespit.
Biraz da gerçekler.
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