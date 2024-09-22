Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Söyledikleri Acı Ama Gerçek Şeylerle Hayatın Ne Kadar Acımasız Olduğunu Yüzümüze Çarpan Kişiler

Söyledikleri Acı Ama Gerçek Şeylerle Hayatın Ne Kadar Acımasız Olduğunu Yüzümüze Çarpan Kişiler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
22.09.2024 - 11:41

Sosyal medyada kullanıcılar 'Acı ama gerçek' ifadeleriyle hayatın zorluklarını gözler önüne serdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Twetter'da @moodsuzIuk isimli bir kullanıcı takipçilerine ''Acı ama gerçek bir şey söyleyin'' çağrısında bulundu.

Twetter'da @moodsuzIuk isimli bir kullanıcı takipçilerine ''Acı ama gerçek bir şey söyleyin'' çağrısında bulundu.
twitter.com

Gelen yanıtlar, kayıpların, yalnızlıkların ve hayal kırıklıklarının ağırlığını gözler önüne sererken, acının evrenselliğini hatırlattı.

Gelen yanıtlar, kayıpların, yalnızlıkların ve hayal kırıklıklarının ağırlığını gözler önüne sererken, acının evrenselliğini hatırlattı.
twitter.com

Tespit gibi tespit.

Tespit gibi tespit.
twitter.com

Biraz da gerçekler.

Biraz da gerçekler.
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın