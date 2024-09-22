Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Şortlu Gecelik Giydi Diye Kızına Travma Yaşatan Deccal Baba

Şortlu Gecelik Giydi Diye Kızına Travma Yaşatan Deccal Baba

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
22.09.2024 - 10:43

Çocukluk anıları bazen mutlulukla dolu bazen de derin izler bırakan travmalarla şekillenir. Twitter’da paylaşılan bir anı çocukluk döneminde yaşanan travmaların nasıl kalıcı izler bırakabileceğini gözler önüne serdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Babalar, kız çocuklarının hayatında genellikle koruyucu ve sevgi dolu bir yer tutar. Ancak bazı olaylar, bu ilişkide derin yaralar açabilir ve izleri uzun yıllar boyunca kalabilir.

Twitter’da paylaşılan bir anı bir babanın sert tepkisinin kızının psikolojik dünyasında nasıl bir etki yarattığını gözler önüne serdi.

@stillwithyou213 isimli bir kullanıcı, çocukluk yıllarında yaşadığı bir olayda babasının sert tepkisi nedeniyle en mutlu gününün nasıl travmaya dönüştüğünü anlattı.

Şimdi sizi o hikayeyle baş başa bırakalım👇 Düşüncelerinizi yorumlara bekliyoruz...

Şimdi sizi o hikayeyle baş başa bırakalım👇 Düşüncelerinizi yorumlara bekliyoruz...
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın