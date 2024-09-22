Şortlu Gecelik Giydi Diye Kızına Travma Yaşatan Deccal Baba
Şortlu Gecelik Giydi Diye Kızına Travma Yaşatan Deccal Baba
Çocukluk anıları bazen mutlulukla dolu bazen de derin izler bırakan travmalarla şekillenir. Twitter’da paylaşılan bir anı çocukluk döneminde yaşanan travmaların nasıl kalıcı izler bırakabileceğini gözler önüne serdi.
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Babalar, kız çocuklarının hayatında genellikle koruyucu ve sevgi dolu bir yer tutar. Ancak bazı olaylar, bu ilişkide derin yaralar açabilir ve izleri uzun yıllar boyunca kalabilir.
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Twitter’da paylaşılan bir anı bir babanın sert tepkisinin kızının psikolojik dünyasında nasıl bir etki yarattığını gözler önüne serdi.
@stillwithyou213 isimli bir kullanıcı, çocukluk yıllarında yaşadığı bir olayda babasının sert tepkisi nedeniyle en mutlu gününün nasıl travmaya dönüştüğünü anlattı.
Şimdi sizi o hikayeyle baş başa bırakalım👇 Düşüncelerinizi yorumlara bekliyoruz...
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