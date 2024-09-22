''Mağarada mı Yaşıyorsun?" Dedirtecek Fikirlerini Çekinmeden Söyleyen Kişiler
''Mağarada mı Yaşıyorsun?" Dedirtecek Fikirlerini Çekinmeden Söyleyen Kişiler
Twitter'da @yabirgel isimli bir kullanıcı takipçilerine 'Mağarada mı yaşıyorsun dedirtecek bir fikrini belirt' şeklinde bir çağrıda bulunarak, ilişkiler konusundaki cesur ve alışılmadık düşünceleri paylaşmalarını istedi. Bakalım kimler, neler söylemiş 👇
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Her şey bu tweetle başladı.
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Bazı kullanıcılar ilişkilerdeki geleneksel değerleri savundu.
Bazı kullanıcılar da sadakati ve samimiyeti vurguladı.
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