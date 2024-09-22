''Mağarada mı Yaşıyorsun?" Dedirtecek Fikirlerini Çekinmeden Söyleyen Kişiler

Twitter'da @yabirgel isimli bir kullanıcı takipçilerine 'Mağarada mı yaşıyorsun dedirtecek bir fikrini belirt' şeklinde bir çağrıda bulunarak, ilişkiler konusundaki cesur ve alışılmadık düşünceleri paylaşmalarını istedi. Bakalım kimler, neler söylemiş 👇