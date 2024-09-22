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''Mağarada mı Yaşıyorsun?" Dedirtecek Fikirlerini Çekinmeden Söyleyen Kişiler

''Mağarada mı Yaşıyorsun?" Dedirtecek Fikirlerini Çekinmeden Söyleyen Kişiler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
22.09.2024 - 09:03

Twitter'da @yabirgel isimli bir kullanıcı takipçilerine 'Mağarada mı yaşıyorsun dedirtecek bir fikrini belirt' şeklinde bir çağrıda bulunarak, ilişkiler konusundaki cesur ve alışılmadık düşünceleri paylaşmalarını istedi. Bakalım kimler, neler söylemiş 👇

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Her şey bu tweetle başladı.

Her şey bu tweetle başladı.
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Bazı kullanıcılar ilişkilerdeki geleneksel değerleri savundu.

Bazı kullanıcılar ilişkilerdeki geleneksel değerleri savundu.
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Bazı kullanıcılar da sadakati ve samimiyeti vurguladı.

Bazı kullanıcılar da sadakati ve samimiyeti vurguladı.
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