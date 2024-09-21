90'ların Moda Oyuncağı Sanal Bebekler Geri Geliyor

Tamagotchi marka müdürü Priya Jadeja, İngiliz basınına yaptığı açıklamada, 'Artık arkadaşlarınızla bağlantı kurabilecek, Wi-Fi üzerinden oyun oynayabilecek ve farklı öğeler indirebileceksiniz. Bu özellikler, önceki modellerde yaşanan bıkkınlık hissiyle gerçekten başa çıkacak' dedi.