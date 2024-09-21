90'ların Moda Oyuncağı Sanal Bebekler Geri Geliyor
90'ların Moda Oyuncağı Sanal Bebekler Geri Geliyor
Türkiye’de 'sanal bebek' olarak bilinen Tamagotchi, yeniden popülerlik kazanmaya başladı. Oyunun piyasaya yeniden girişiyle moda olması bekleniyor.
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Video oyun şirketi Bandai Namco, yıllardır markayı yeniden canlandırmak için yaptığı çabaların sonuçlarını almaya başladı. 2022 ve 2023 yılları arasında 'sanal bebek' satışları iki katından fazla artarken, İngiltere de bu trendin bir parçası olarak ilk mağazasını açtı.
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Ancak günümüzün modern 'sanal bebekleri', 1990'larda satın aldığınız ürünlerden oldukça farklı. Fiziksel olarak hala küçük bir dijital ekrana, düğmelere ve çeşitli renklere sahip olsa da, bu 'oyuncak' artık çok daha fazla işlevsellik sunuyor.
2019'da İngiltere'de resmi olarak yeniden piyasaya sürülmüş ve o zamandan beri büyümeye devam ederken marka müdürü de yenilenmiş sanal bebeklere dair ipuçları verdi.
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