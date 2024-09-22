Instagram'da Paylaştıkları Fotoğraflarla Gerçeklik Algımızı Yerle Bir Eden Pek Bi' Acayip Kişiler
Instagram'da Paylaştıkları Fotoğraflarla Gerçeklik Algımızı Yerle Bir Eden Pek Bi' Acayip Kişiler
Kaynak: https://www.reddit.com/r/Instagramrea...
Instagram'ı milyonlarca kullanıcı adeta bir 'günlük' gibi kullansa da bir kısım paylaştıkları fotoğraflarla adeta dumur ediyor. Photoshop ve efektlerin yanı sıra kullanıcılar, farklı göründükleri bu fotoğrafları paylaşarak görenlere hayatı sorgulatıyor.
Beraber göz atalım👇
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1. İlk olarak bu fotoğrafla başlayalım isterseniz...
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2. Kabus gibi bir çalışma olmuş...
3. Yazın bizim bacak boyu.
4. "Halüsinasyon mu görüyorum?"
5. Bunların ikisi aynı kişi mi?
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6. "Günün korkunçluk seviyesi"
7. 👇
8. Tanışma uygulamalarına koymamanız gereken fotoğraflar...
9. Nasıl yani?
10. Bu kadar keskin olması normal mi?
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11. Sebebi neydi ki?
12. Gülmekten karnıma ağrı girdi.
13. Bazen kelimeler kifayetsiz kalır.
14. Yok artık!
15. Ve son olarak...
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