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Instagram'da Paylaştıkları Fotoğraflarla Gerçeklik Algımızı Yerle Bir Eden Pek Bi' Acayip Kişiler

Instagram'da Paylaştıkları Fotoğraflarla Gerçeklik Algımızı Yerle Bir Eden Pek Bi' Acayip Kişiler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
22.09.2024 - 09:42

Instagram'ı milyonlarca kullanıcı adeta bir 'günlük' gibi kullansa da bir kısım paylaştıkları fotoğraflarla adeta dumur ediyor. Photoshop ve efektlerin yanı sıra kullanıcılar, farklı göründükleri bu fotoğrafları paylaşarak görenlere hayatı sorgulatıyor.

Beraber göz atalım👇

Kaynak: https://www.reddit.com/r/Instagramrea...
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1. İlk olarak bu fotoğrafla başlayalım isterseniz...

1. İlk olarak bu fotoğrafla başlayalım isterseniz...

2. Kabus gibi bir çalışma olmuş...

2. Kabus gibi bir çalışma olmuş...

3. Yazın bizim bacak boyu.

3. Yazın bizim bacak boyu.

4. "Halüsinasyon mu görüyorum?"

4. "Halüsinasyon mu görüyorum?"

5. Bunların ikisi aynı kişi mi?

5. Bunların ikisi aynı kişi mi?
5. Bunların ikisi aynı kişi mi?
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6. "Günün korkunçluk seviyesi"

6. "Günün korkunçluk seviyesi"

7. 👇

7. 👇

8. Tanışma uygulamalarına koymamanız gereken fotoğraflar...

8. Tanışma uygulamalarına koymamanız gereken fotoğraflar...

9. Nasıl yani?

9. Nasıl yani?

10. Bu kadar keskin olması normal mi?

10. Bu kadar keskin olması normal mi?
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11. Sebebi neydi ki?

11. Sebebi neydi ki?

12. Gülmekten karnıma ağrı girdi.

12. Gülmekten karnıma ağrı girdi.

13. Bazen kelimeler kifayetsiz kalır.

13. Bazen kelimeler kifayetsiz kalır.

14. Yok artık!

14. Yok artık!

15. Ve son olarak...

15. Ve son olarak...

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