Lisans Mezunu Olmanın Pişmanlık Olduğunu Dile Getiren Kullanıcı Tartışma Yarattı
Lisans Mezunu Olmanın Pişmanlık Olduğunu Dile Getiren Kullanıcı Tartışma Yarattı
Bir Twitter (X) kullanıcısı, lisans mezunu olmanın 'pişmanlık' getirdiğini dile getirdi. Üniversite mezunu işsizleri göz önüne alan diğer kullanıcılar da bu gönderiye hak verdi.
İşte detaylar...👇
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2024 itibarıyla binlerce işsiz mezunla karşılaşmamız son derece olası.
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Bir kullanıcı da lisans mezunu olanların pişman olduğunu dile getirerek gündem oldu.
Birçok kullanıcı da buna yorum yaptı. Kim neler demiş, gelin beraber bakalım👇
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