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Lisans Mezunu Olmanın Pişmanlık Olduğunu Dile Getiren Kullanıcı Tartışma Yarattı

Lisans Mezunu Olmanın Pişmanlık Olduğunu Dile Getiren Kullanıcı Tartışma Yarattı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
20.09.2024 - 13:31

Bir Twitter (X) kullanıcısı, lisans mezunu olmanın 'pişmanlık' getirdiğini dile getirdi. Üniversite mezunu işsizleri göz önüne alan diğer kullanıcılar da bu gönderiye hak verdi.

İşte detaylar...👇

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2024 itibarıyla binlerce işsiz mezunla karşılaşmamız son derece olası.

2024 itibarıyla binlerce işsiz mezunla karşılaşmamız son derece olası.

Bir kullanıcı da lisans mezunu olanların pişman olduğunu dile getirerek gündem oldu.

Bir kullanıcı da lisans mezunu olanların pişman olduğunu dile getirerek gündem oldu.
twitter.com

Birçok kullanıcı da buna yorum yaptı. Kim neler demiş, gelin beraber bakalım👇

Birçok kullanıcı da buna yorum yaptı. Kim neler demiş, gelin beraber bakalım👇
twitter.com

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Siz neler düşünüyorsunuz?

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