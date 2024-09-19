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Riskli Gebelik Yüzünden Bebeğini Aldırmak Zorunda Kalan Annenin Feryadı Yürekleri Burktu

Riskli Gebelik Yüzünden Bebeğini Aldırmak Zorunda Kalan Annenin Feryadı Yürekleri Burktu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
19.09.2024 - 23:49

Geçtiğimiz günlerde bir TikTok kullanıcısı, bebeğinin ultrasonunu paylaşarak aldırmak zorunda kaldığını dile getirdi. Bu süreçte ilaç kullandığını ve radyasyona maruz kaldığını dile getiren kadının feryadı yürekleri burktu.

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TikTok kullanıcısı bir anne, kullandığı ilaçlar yüzünden bebeğini aldırmak zorunda olduğunu dile getirdi.

TikTok kullanıcısı bir anne, kullandığı ilaçlar yüzünden bebeğini aldırmak zorunda olduğunu dile getirdi.

Annenin acılı isyanı kısa zamanda platformda viral oldu. Birçok kullanıcı hem deneyimlerini paylaştı hem de duygularını...

Annenin acılı isyanı kısa zamanda platformda viral oldu. Birçok kullanıcı hem deneyimlerini paylaştı hem de duygularını...

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