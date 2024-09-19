Riskli Gebelik Yüzünden Bebeğini Aldırmak Zorunda Kalan Annenin Feryadı Yürekleri Burktu
Riskli Gebelik Yüzünden Bebeğini Aldırmak Zorunda Kalan Annenin Feryadı Yürekleri Burktu
Geçtiğimiz günlerde bir TikTok kullanıcısı, bebeğinin ultrasonunu paylaşarak aldırmak zorunda kaldığını dile getirdi. Bu süreçte ilaç kullandığını ve radyasyona maruz kaldığını dile getiren kadının feryadı yürekleri burktu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
TikTok kullanıcısı bir anne, kullandığı ilaçlar yüzünden bebeğini aldırmak zorunda olduğunu dile getirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Annenin acılı isyanı kısa zamanda platformda viral oldu. Birçok kullanıcı hem deneyimlerini paylaştı hem de duygularını...
Gelin o yorumlara hep beraber bakalım:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın