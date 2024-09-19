Uçuş Görevlisi, Uçaktaki Pencerelere Yaslanmama Konusunda Tüm Yolcuları Uyardı

Tommy isimli bir uçuş görevlisi, geçtiğimiz günlerde TikTok hesabında paylaştığı bir videoyla tüm seyehatseverleri uyardı. Uçaktaki pencerelere dokunmamamız gerektiğini çünkü hiç hijyenik olmadığını dile getirdi. Peki uçaklar gerçekten sandığımız kadar pis mi?

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