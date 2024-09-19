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Uçuş Görevlisi, Uçaktaki Pencerelere Yaslanmama Konusunda Tüm Yolcuları Uyardı

Uçuş Görevlisi, Uçaktaki Pencerelere Yaslanmama Konusunda Tüm Yolcuları Uyardı

Uçak
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
19.09.2024 - 23:31

Tommy isimli bir uçuş görevlisi, geçtiğimiz günlerde TikTok hesabında paylaştığı bir videoyla tüm seyehatseverleri uyardı. Uçaktaki pencerelere dokunmamamız gerektiğini çünkü hiç hijyenik olmadığını dile getirdi. Peki uçaklar gerçekten sandığımız kadar pis mi?

İşte detaylar...

Kaynak: https://nypost.com/2024/09/10/lifesty...

Uzun uçak yolculuklarında hissettiğimiz konfor son derece büyük önem arz ediyor. Bu nedenle de uçuş görevlilerinin tavsiyeleri son derece büyük önem taşıyor.

Uzun uçak yolculuklarında hissettiğimiz konfor son derece büyük önem arz ediyor. Bu nedenle de uçuş görevlilerinin tavsiyeleri son derece büyük önem taşıyor.

Geçtiğimiz günlerde bir uçuş görevlisi, bazı tavsiyelerde bulundu. En dikkat çeken tavsiyesi ise uçak pencerelerine asla yaslanmamanız.

Geçtiğimiz günlerde bir uçuş görevlisi, bazı tavsiyelerde bulundu. En dikkat çeken tavsiyesi ise uçak pencerelerine asla yaslanmamanız.

"Oraya yaslanan tek kişi siz değilsiniz. Birçok kişi oraya ellerini sürüyor..."

"Oraya yaslanan tek kişi siz değilsiniz. Birçok kişi oraya ellerini sürüyor..."

"Uçak pencerelerinin ne zaman ya da ne sıklıkla temizlendiğini asla bilemezsiniz, bu yüzden mikrop kapmamak için işinizi sağlama almak sizin için en iyisi."

"Uçak pencerelerinin ne zaman ya da ne sıklıkla temizlendiğini asla bilemezsiniz, bu yüzden mikrop kapmamak için işinizi sağlama almak sizin için en iyisi."

Uçuş görevlisi Tommy, pencereye yaslanarak uyumak dışında yolcuların sifon düğmesine ya da koluna çıplak elle dokunmamaları gerektiğini çünkü "gerçekten hiç hijyenik olmadığını" söyledi. Bunun yerine peçete ya da mendille dokunmalarını önerdi.

Uçuş görevlisi Tommy, pencereye yaslanarak uyumak dışında yolcuların sifon düğmesine ya da koluna çıplak elle dokunmamaları gerektiğini çünkü "gerçekten hiç hijyenik olmadığını" söyledi. Bunun yerine peçete ya da mendille dokunmalarını önerdi.

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