Uçuş Görevlisi, Uçaktaki Pencerelere Yaslanmama Konusunda Tüm Yolcuları Uyardı
Uçuş Görevlisi, Uçaktaki Pencerelere Yaslanmama Konusunda Tüm Yolcuları Uyardı
Kaynak: https://nypost.com/2024/09/10/lifesty...
Tommy isimli bir uçuş görevlisi, geçtiğimiz günlerde TikTok hesabında paylaştığı bir videoyla tüm seyehatseverleri uyardı. Uçaktaki pencerelere dokunmamamız gerektiğini çünkü hiç hijyenik olmadığını dile getirdi. Peki uçaklar gerçekten sandığımız kadar pis mi?
İşte detaylar...
Uzun uçak yolculuklarında hissettiğimiz konfor son derece büyük önem arz ediyor. Bu nedenle de uçuş görevlilerinin tavsiyeleri son derece büyük önem taşıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın