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Kıskançlık Denilince Akla Onlar Gelir: Partnerlerinin Telefonlarını En Çok Karıştıran Burçlar

Kıskançlık Denilince Akla Onlar Gelir: Partnerlerinin Telefonlarını En Çok Karıştıran Burçlar

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
19.09.2024 - 19:25

Bazı burçların hisleri sandığınızdan çok daha kuvvetli. İlişki içerisinde son derece güvendikleri bir partnere sahip olsalar da bazı burçlar partnerine şüphe duyabilir ve kontrolü ele almak isteyebilir. Bu sebeple partnerlerinin telefonunu en çok karıştıran burçlar hangileri?

Kaynak: https://www.bustle.com/life/zodiac-si...
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İlişkide dozunu kaçırmadan biraz kıskanç olmak iyidir. İlişki dinamikleri zaman zaman kıskançlık üzerine kurulabilir.

Peki kıskançlığın dozunu kaçırıp sevgilisinin telefonunu sürekli olarak karıştıran iki burç hangisi?

Birincisi Yengeçler! Kişilik olarak son derece hassas olan Yengeçler'in altıncı hisleri de kuvvetli!

Birincisi Yengeçler! Kişilik olarak son derece hassas olan Yengeçler'in altıncı hisleri de kuvvetli!

Bu nedenle Yengeçler çok mutlu olduğu bir ilişkide de olsa kendilerini korumaya eğilimlidirler. Öyle olacak ki, güven duydukları partnerlerinin telefonlarını bile sık sık karıştırma ihtiyacı hissederler. Eğer herhangi bir şeyden şüpheleniyorlarsa bu yüksek ihtimalle doğru çıkar. Bu yüzden kontrolün elinde olmasını ister.

Ve Akrepler. Yengeçler gibi su grubuna mensup olan Akrepler, duygularını en uçta yaşar.

Eğer Akrepler bazı konularda öz güvensizliklerini aşamamışlarsa ilişki içerisinde paranoyak olma eğilimdedirler. Bu yüzden de partnerlerinden şüphe duymaları da muhtemeldir. Yani anlayacağınız, herhangi bir ihanet ipucu bulmasalar bile partnerlerinin telefonlarını kontrol etme ihtiyacı hissederler.

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