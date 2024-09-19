Kıskançlık Denilince Akla Onlar Gelir: Partnerlerinin Telefonlarını En Çok Karıştıran Burçlar

Bu nedenle Yengeçler çok mutlu olduğu bir ilişkide de olsa kendilerini korumaya eğilimlidirler. Öyle olacak ki, güven duydukları partnerlerinin telefonlarını bile sık sık karıştırma ihtiyacı hissederler. Eğer herhangi bir şeyden şüpheleniyorlarsa bu yüksek ihtimalle doğru çıkar. Bu yüzden kontrolün elinde olmasını ister.