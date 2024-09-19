Kıskançlık Denilince Akla Onlar Gelir: Partnerlerinin Telefonlarını En Çok Karıştıran Burçlar
Kıskançlık Denilince Akla Onlar Gelir: Partnerlerinin Telefonlarını En Çok Karıştıran Burçlar
Kaynak: https://www.bustle.com/life/zodiac-si...
Bazı burçların hisleri sandığınızdan çok daha kuvvetli. İlişki içerisinde son derece güvendikleri bir partnere sahip olsalar da bazı burçlar partnerine şüphe duyabilir ve kontrolü ele almak isteyebilir. Bu sebeple partnerlerinin telefonunu en çok karıştıran burçlar hangileri?
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İlişkide dozunu kaçırmadan biraz kıskanç olmak iyidir. İlişki dinamikleri zaman zaman kıskançlık üzerine kurulabilir.
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Peki kıskançlığın dozunu kaçırıp sevgilisinin telefonunu sürekli olarak karıştıran iki burç hangisi?
Birincisi Yengeçler! Kişilik olarak son derece hassas olan Yengeçler'in altıncı hisleri de kuvvetli!
Ve Akrepler. Yengeçler gibi su grubuna mensup olan Akrepler, duygularını en uçta yaşar.
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