Kendisine Mesaj Atan Kadına "Evliyim Maalesef" Yazan Adam Sosyal Medyada İnfial Yarattı
Kendisine Mesaj Atan Kadına "Evliyim Maalesef" Yazan Adam Sosyal Medyada İnfial Yarattı
Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı, mesajlaştığı bir adamın evli olduğunu ilginç bir şekilde öğrendi. 'Evliyim maalesef' yazan adam sosyal medyada infial yarattı.
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Aldatılmak uzun süreli ilişkilerde kimsenin başına gelmesini istemediği şeylerden bir tanesi. Fakat bu talihsizlik bazı ilişkilerin dinamiğinde var.
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Bir kullanıcı, evli olan bir erkekle olan konuşmasını bu şekilde paylaştı. Adamın "Maalesef evliyim" demesi sosyal medyada tepki uyandırdı.
Kim neler demiş, gelin beraber bakalım👇
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