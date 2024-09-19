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Sebebi Neydi ki? Kulağına Makyaj Yaparak Kozmetik Sektörüne Çağ Atlatan Kadına Yorumlar Gecikmedi

Sebebi Neydi ki? Kulağına Makyaj Yaparak Kozmetik Sektörüne Çağ Atlatan Kadına Yorumlar Gecikmedi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
19.09.2024 - 17:28

Makyaj yapmak herkesin kendi tercihi olsa da bazı kullanıcılar bu durumu her zaman bi' üst noktaya taşımak istiyor. Şimdi de 'kulak makyajı' yaparak kozmetik sektörüne çağ atlatan kadın kısa sürede viral oldu. Sosyal medyadan yorumlar gecikmedi.

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Kozmetik ürünleri binlerce kişi tarafından tercih ediliyor. Sizler de takdir edersiniz yüzün her bölgesi için farklı ürünler var.

Fakat kulak makyajını biz de ilk defa gördük. Bir kullanıcı, kulak makyajı yaptığı anları paylaştı, o ekran görüntüsü de kısa zamanda viral oldu.

Fakat kulak makyajını biz de ilk defa gördük. Bir kullanıcı, kulak makyajı yaptığı anları paylaştı, o ekran görüntüsü de kısa zamanda viral oldu.

Bu kadarı da abartı mı? Birçok kullanıcı bu duruma birbirinden farklı yorumlar yaptı.

Bu kadarı da abartı mı? Birçok kullanıcı bu duruma birbirinden farklı yorumlar yaptı.
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Siz kulak makyajı hakkında ne düşünüyorsunuz?

Siz kulak makyajı hakkında ne düşünüyorsunuz?
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Yorumlarda buluşalım!

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