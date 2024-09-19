Sebebi Neydi ki? Kulağına Makyaj Yaparak Kozmetik Sektörüne Çağ Atlatan Kadına Yorumlar Gecikmedi

Makyaj yapmak herkesin kendi tercihi olsa da bazı kullanıcılar bu durumu her zaman bi' üst noktaya taşımak istiyor. Şimdi de 'kulak makyajı' yaparak kozmetik sektörüne çağ atlatan kadın kısa sürede viral oldu. Sosyal medyadan yorumlar gecikmedi.