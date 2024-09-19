Sebebi Neydi ki? Kulağına Makyaj Yaparak Kozmetik Sektörüne Çağ Atlatan Kadına Yorumlar Gecikmedi
Sebebi Neydi ki? Kulağına Makyaj Yaparak Kozmetik Sektörüne Çağ Atlatan Kadına Yorumlar Gecikmedi
Makyaj yapmak herkesin kendi tercihi olsa da bazı kullanıcılar bu durumu her zaman bi' üst noktaya taşımak istiyor. Şimdi de 'kulak makyajı' yaparak kozmetik sektörüne çağ atlatan kadın kısa sürede viral oldu. Sosyal medyadan yorumlar gecikmedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kozmetik ürünleri binlerce kişi tarafından tercih ediliyor. Sizler de takdir edersiniz yüzün her bölgesi için farklı ürünler var.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fakat kulak makyajını biz de ilk defa gördük. Bir kullanıcı, kulak makyajı yaptığı anları paylaştı, o ekran görüntüsü de kısa zamanda viral oldu.
Bu kadarı da abartı mı? Birçok kullanıcı bu duruma birbirinden farklı yorumlar yaptı.
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
Siz kulak makyajı hakkında ne düşünüyorsunuz?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın