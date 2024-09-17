Sebebi Bambaşkaymış: "Anadolu" Kelimesinin Tarihini Öğrenince Bir Yaşınıza Daha Gireceksiniz
Sebebi Bambaşkaymış: "Anadolu" Kelimesinin Tarihini Öğrenince Bir Yaşınıza Daha Gireceksiniz
Birçok millete ev sahipliği yapmış Anadolu'ya neden 'Anadolu' dediğimizi hiç düşündünüz mü? Aslında bunun çok daha farklı bir sebebi var! 'Anadolu' kelimesinin tarihçesine gelin hep beraber bakalım...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Anadolu başlı başına büyük bir zenginliğe sahip. Peki Anadolu'ya neden "Anadolu" diyoruz? Anadolu kelimesinin kökeni ne?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sizler de takdir edersiniz ki Anadolu dediğimiz bu yarımada onlarca uygarlığa ev sahipliği yaptı.
Tabii ki buraya Anadolu harici birçok isim takılmış ve söylenmiş. Fakat en çok benimsenen Anatolia (Anadolu) olmuş.
Bugün Anadolu olarak bildiğimiz yerin adı, Yunancadaki "Ανατολή" (Anatolí) kelimesinden geliyor ve "Güneş'in doğduğu yer" anlamına geliyor. Bu isim, İyonyalıların yaşadığı döneme, yani yaklaşık 3000 yıl öncesine kadar uzanıyor.
Geçmişte "Anatolia" veya "Anadolu" adlandırması, klasik Yunan şehirlerinin doğu bölgelerini veya Bizans topraklarını ifade ediyordu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Asya kıtasının bu yarımadasına Orta Çağ Latincesinde verilen "Anatolia" adı, Antik Yunancadaki "anatole" kelimesinden türemiştir. "Anatole," "doğu" anlamına gelir, ancak daha eski bir anlamı "Güneş'in doğuşu"dur.
Türkler İstanbul'u fethedip Yunan/Bizans topraklarını tamamen ele geçirdiklerinde, bu topraklara kendi dillerinde "Anadolu" adını verdiler.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın