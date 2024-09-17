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Kilo Vermek İçin Aralıklı Oruç Yapan Kullanıcı, Paylaştığı Yiyeceklerle Hepimizin İştahını Kabarttı

Kilo Vermek İçin Aralıklı Oruç Yapan Kullanıcı, Paylaştığı Yiyeceklerle Hepimizin İştahını Kabarttı

Diyet
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
17.09.2024 - 22:51 Son Güncelleme: 17.09.2024 - 22:53

Son zamanlarda en çok tercih edilen diyet yöntemlerinden biri olan aralıklı oruç, birçok kişi tarafından hem kolay hem de sağlıklı olarak görülüyor. @devrim.aydiin isimli bir TikTok kullanıcısı da aralıklı oruç yaparken yediği şeyleri paylaşarak hepimizin iştahını kabarttı.

Gelin beraber göz atalım...

Uyarı: Bu içerik 'aralıklı oruç' diyetini önermek üzere hazırlanmamıştır. Diyetler, doktor ve uzman denetiminde uygulanmalıdır. Ayrıca yeme bozukluğunuz varsa okumayı burada sonlandırabilirsiniz.

Aralıklı oruç son dönemlerin en çok tercih edilen diyet yöntemlerinden bir tanesi. Belirli saat aralıklarında aç kalırken belirli saat aralıklarında ise yemek tüketebiliyorsunuz. Bu genelde 16 saat oruç, 8 saat yemek şeklinde uygulanıyor.

Aralıklı oruç son dönemlerin en çok tercih edilen diyet yöntemlerinden bir tanesi. Belirli saat aralıklarında aç kalırken belirli saat aralıklarında ise yemek tüketebiliyorsunuz. Bu genelde 16 saat oruç, 8 saat yemek şeklinde uygulanıyor.

Bir kullanıcı, aralıklı oruç yaparken yediği şeyleri paylaşarak hepimizin adeta ağzını sulandırdı.

Bir kullanıcı, aralıklı oruç yaparken yediği şeyleri paylaşarak hepimizin adeta ağzını sulandırdı.

Hem buram buram aşçılık yeteneği hem de adeta sağlık kokuyor.

Hem buram buram aşçılık yeteneği hem de adeta sağlık kokuyor.

Ana yemekten atıştırmalığa...

Ana yemekten atıştırmalığa...

Detoks suyundan kahveye yediği şeyleri paylaşan kullanıcının tükettiği şeylere gelin hep beraber bi' göz atalım.

Detoks suyundan kahveye yediği şeyleri paylaşan kullanıcının tükettiği şeylere gelin hep beraber bi' göz atalım.

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Kullanıcının paylaştığı bu görseller kısa zamanda viral oldu.

Kullanıcının paylaştığı bu görseller kısa zamanda viral oldu.

Bazı kullanıcılar da düşüncelerini paylaşmayı ihmal etmedi.

Bazı kullanıcılar da düşüncelerini paylaşmayı ihmal etmedi.

O yorumlardan bazıları👇

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