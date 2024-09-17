Kilo Vermek İçin Aralıklı Oruç Yapan Kullanıcı, Paylaştığı Yiyeceklerle Hepimizin İştahını Kabarttı

Son zamanlarda en çok tercih edilen diyet yöntemlerinden biri olan aralıklı oruç, birçok kişi tarafından hem kolay hem de sağlıklı olarak görülüyor. @devrim.aydiin isimli bir TikTok kullanıcısı da aralıklı oruç yaparken yediği şeyleri paylaşarak hepimizin iştahını kabarttı.

Gelin beraber göz atalım...

Uyarı: Bu içerik 'aralıklı oruç' diyetini önermek üzere hazırlanmamıştır. Diyetler, doktor ve uzman denetiminde uygulanmalıdır. Ayrıca yeme bozukluğunuz varsa okumayı burada sonlandırabilirsiniz.