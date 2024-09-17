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Hayatta Huzurlu Hissettiren Şeyleri Söyleyerek Kendilerine Hak Verdiren Kullanıcılar

Hayatta Huzurlu Hissettiren Şeyleri Söyleyerek Kendilerine Hak Verdiren Kullanıcılar

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
17.09.2024 - 19:17

Huzur bazen de hayattaki küçük ayrıntılardır. Peki hayatta huzurlu hissettiren ya da hissettirme potansiyeli olan şeyler neler? Bu sorunun cevabını Twitter (X) kullanıcıları verdi.

Beraber bakalım...👇

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Sizler de takdir edersiniz ki hayatımızda son derece huzurlu hissettiğimiz bazı anlar var. Bu anlar bize adeta bir çiçek bahçesindeymiş gibi hissettiriyor.

Öyle olacak ki, bir Twitter (X) kullanıcısı, adeta cennetten bir köşeymiş gibi görünen bir kare paylaştı. Birçok kullanıcı ise bu gönderiyi alıntılayarak videonun verdiği enerjiyi söyledi.

Kim neler demiş, gelin beraber bakalım...👇

Kim neler demiş, gelin beraber bakalım...👇
twitter.com

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twitter.com

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Siz neler düşünüyorsunuz?

Siz neler düşünüyorsunuz?
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