Instagram'da Yeni Devir: 18 Yaşından Küçüklere Kısıtlama Geliyor
Instagram'da Yeni Devir: 18 Yaşından Küçüklere Kısıtlama Geliyor
Kaynak: https://www.theverge.com/2024/9/17/24...
Halihazırda 13 yaşından küçüklerin kaydolmasına izin vermeyen Instagram yepyeni bir güncellemeyle geliyor. Bundan böyle 18 yaşından küçükler yeni hesap açtıklarında bir dizi kısıtlama ve uyarıyla karşılaşacak.
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Milyonlarca kullanıcıya sahip Instagram'ın normal şartlarda 13 yaş sınırı olduğu biliniyordu. Fakat popüler sosyal medya platformu büyük bir yeniliğe gidiyor.
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Instagram artık 18 yaşından küçük hesap kullanıcılarını otomatik olarak "genç hesap" kategorisine sokacak. Bu da birçok yeni özelliği ve kısıtlamayı beraberinde getiriyor.
Instagram ebeveyn kontrollerini de güncelliyor.
Güncelleme ABD, İngiltere, Avustralya ve Kanada'daki kullanıcılara kademeli olarak geliyor. Yeni hesap açan "gençler" bu güncellemeyi herkesten önce görecek.
Bu güncelleme yine binlerce kişi için büyük bir soru işaretiyle geliyor: Yeni kullanıcılar gerçek yaşını girmezse ne olacak?
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