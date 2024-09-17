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Instagram'da Yeni Devir: 18 Yaşından Küçüklere Kısıtlama Geliyor

Instagram'da Yeni Devir: 18 Yaşından Küçüklere Kısıtlama Geliyor

Instagram
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
17.09.2024 - 16:47

Halihazırda 13 yaşından küçüklerin kaydolmasına izin vermeyen Instagram yepyeni bir güncellemeyle geliyor. Bundan böyle 18 yaşından küçükler yeni hesap açtıklarında bir dizi kısıtlama ve uyarıyla karşılaşacak.

Kaynak: https://www.theverge.com/2024/9/17/24...
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Milyonlarca kullanıcıya sahip Instagram'ın normal şartlarda 13 yaş sınırı olduğu biliniyordu. Fakat popüler sosyal medya platformu büyük bir yeniliğe gidiyor.

Milyonlarca kullanıcıya sahip Instagram'ın normal şartlarda 13 yaş sınırı olduğu biliniyordu. Fakat popüler sosyal medya platformu büyük bir yeniliğe gidiyor.

Instagram artık 18 yaşından küçük hesap kullanıcılarını otomatik olarak "genç hesap" kategorisine sokacak. Bu da birçok yeni özelliği ve kısıtlamayı beraberinde getiriyor.

Instagram artık 18 yaşından küçük hesap kullanıcılarını otomatik olarak "genç hesap" kategorisine sokacak. Bu da birçok yeni özelliği ve kısıtlamayı beraberinde getiriyor.

Kullanıcılar, 'spor' ve 'evcil hayvanlar' gibi kategorilerden daha çok video görecek. Ayrıca 'mola vermelerini' hatırlatan bildirim de gönderilecek.

Instagram ebeveyn kontrollerini de güncelliyor.

Instagram ebeveyn kontrollerini de güncelliyor.

Uygulamada ebeveynler çocuklarının mesaj içeriği görünmeden kime mesaj gönderdiğini görebilecek. Hesaplarını 'herkese açık' yapmak isteyen 18 yaşından küçük kullanıcıların 'ebeveyn iznine' ihtiyacı olacak.

Güncelleme ABD, İngiltere, Avustralya ve Kanada'daki kullanıcılara kademeli olarak geliyor. Yeni hesap açan "gençler" bu güncellemeyi herkesten önce görecek.

Güncelleme ABD, İngiltere, Avustralya ve Kanada'daki kullanıcılara kademeli olarak geliyor. Yeni hesap açan "gençler" bu güncellemeyi herkesten önce görecek.

Yaşı küçük olan kullanıcılar, 'Uyku modu' gibi özelliklere de sahip olacak.

Bu güncelleme yine binlerce kişi için büyük bir soru işaretiyle geliyor: Yeni kullanıcılar gerçek yaşını girmezse ne olacak?

Bu güncelleme yine binlerce kişi için büyük bir soru işaretiyle geliyor: Yeni kullanıcılar gerçek yaşını girmezse ne olacak?

Bekleyip göreceğiz...

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