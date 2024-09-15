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Tuhaf ve Rahatsız Edici: İlginç Kişilik Özellikleri Nedeniyle İtici Olarak Görülen Burçlar

Tuhaf ve Rahatsız Edici: İlginç Kişilik Özellikleri Nedeniyle İtici Olarak Görülen Burçlar

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
15.09.2024 - 14:46

Bazı burçlar girdiği ortamlarda dikkatleri üzerine kolayca çekebilse de kişilik özellikleri sebebiyle sosyal çevrede 'tuhaf ve rahatsız edici' bulunabiliyorlar. Bazıları inatçı bazıları da kontrol bağımlısı... Peki bu burçlar hangileri?

Gelin beraber bakalım...

Kaynak: https://timesofindia.indiatimes.com/a...
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Bazı insanları gördüğümüzde "tuhaf ve rahatsız edici" demekten kendimizi alıkoyamayız. Bu durum aslında bazı burçların doğasında var.

Bazıları kıskanç, bazıları takıntılı, bazıları da kontrol bağımlısı. "Tuhaf ve rahatsız edici" dediğimiz burçlar hangileri?

Bunlardan ilki tabii ki de İkizler! İsminden de anlayacağınız üzere İkizler, çift karaktere sahip olmalarıyla nam salmış bir burç grubu.

Doğaları gereği sürekli dalgalanmalar yaşayan İkizler, stabil bir iletişim isteyen insanlar için rahatsız edici olabilir. Ruh halleri ve ilgi alanları, bir bakmışsınız 180 derece değişmiş.

Yargılamayı sever, insanları düzeltmeye çalışır: Başaklar!

Her ne kadar sıcakkanlı olsalar da Başaklar, bir süre sonra sizi eleştiriye boğabilir. Her ne kadar egonuzu zedeliyormuş gibi görünse de Başaklar aslında sizin iyiliğinizi düşünüyor. Ama şunu unutmayın ki Başakların kendine has doğruları var. Genelgeler doğrular onlara mantıklı gelmeyebilir!

Hızlı ve öfkeli Koçlar!

Cesur, öfkeli ve kanı deli akan Koçlar, zaman zaman yorucudur. Ani kararları sebebiyle düzen bozabilir ve sizi ortada bırakabilir. Kaybetmekten korkan ve insanlarla polemiğe girmeye bayılan Koçlar, sabır ve sakinlik kavramlarından bihaber olabilir.

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Benmerkezci Aslanlar sizi bunaltabilir.

Benmerkezci Aslanlar sizi bunaltabilir.

Doğuştan lider ruhlu olan Aslanlar, her ne kadar karizmatik ve ilham verici gözükseler de doğaları gereği kontrol etmeyi severler. Benmerkezci oldukları için kendilerini birçok olayda ön planda tutup 'ana karakter' olmayı severler. Sosyal ortamlarda bu özellikler zaman zaman rahatsız edici olabilir tabii.

Peki ya Akrepler?

Akrep burcu denilince akıllara saydamlık ve dürüstlük gelir. Bu nedenle kendine benzemeyen kişilere şüpheyle yaklaşması ve en küçük bir olayda bile kin beslemesi Akrep burcunu 'tuhaf ve rahatsız edici' yapabiliyor. Ayrıca aşırı kontrolcü olması da sosyal ortamlarda itici bir faktör.

Ve son olarak Boğalar!

Ve son olarak Boğalar!

İnatçı doğaları gereği Boğalar ortamlarında pek sevilmeyebilirler. Eğer Boğa herhangi bir konu karar kılmışsa o kararı değiştirebilmek için bir ömür harcamanız gerekir. Ayrıca yeni fikirlere ve değişikliklere de açık olamayabilirler.  Rahatlığı seven insanlar için Boğalar rahatsız edici olabilir.

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