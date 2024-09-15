Tuhaf ve Rahatsız Edici: İlginç Kişilik Özellikleri Nedeniyle İtici Olarak Görülen Burçlar
Tuhaf ve Rahatsız Edici: İlginç Kişilik Özellikleri Nedeniyle İtici Olarak Görülen Burçlar
Kaynak: https://timesofindia.indiatimes.com/a...
Bazı burçlar girdiği ortamlarda dikkatleri üzerine kolayca çekebilse de kişilik özellikleri sebebiyle sosyal çevrede 'tuhaf ve rahatsız edici' bulunabiliyorlar. Bazıları inatçı bazıları da kontrol bağımlısı... Peki bu burçlar hangileri?
Gelin beraber bakalım...
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Bazı insanları gördüğümüzde "tuhaf ve rahatsız edici" demekten kendimizi alıkoyamayız. Bu durum aslında bazı burçların doğasında var.
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Bazıları kıskanç, bazıları takıntılı, bazıları da kontrol bağımlısı. "Tuhaf ve rahatsız edici" dediğimiz burçlar hangileri?
Bunlardan ilki tabii ki de İkizler! İsminden de anlayacağınız üzere İkizler, çift karaktere sahip olmalarıyla nam salmış bir burç grubu.
Yargılamayı sever, insanları düzeltmeye çalışır: Başaklar!
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Peki ya Akrepler?
Ve son olarak Boğalar!
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