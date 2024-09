Tuhaf ve Rahatsız Edici: İlginç Kişilik Özellikleri Nedeniyle İtici Olarak Görülen Burçlar

Her ne kadar sıcakkanlı olsalar da Başaklar, bir süre sonra sizi eleştiriye boğabilir. Her ne kadar egonuzu zedeliyormuş gibi görünse de Başaklar aslında sizin iyiliğinizi düşünüyor. Ama şunu unutmayın ki Başakların kendine has doğruları var. Genelgeler doğrular onlara mantıklı gelmeyebilir!