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Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler

Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
15.09.2024 - 12:49

X (Twitter) dünya çapında en çok kullanılan platformlardan bir tanesi. Türkiye'de olduğu gibi dünya çapında da birçok kullanıcı mizahını bu platformda konuşturuyor. Peki bu hafta dünya çapında kullanıcıları kahkahaya boğmuş tweetler hangileri?

Hazırsanız, başlayalım...

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1. Şu sıralar gerçekten "müzik tek ilacımız".

1. Şu sıralar gerçekten "müzik tek ilacımız".
twitter.com

2. "Sipariş verdikten 5 dakika sonra kargomun yolunu gözlerken"

2. "Sipariş verdikten 5 dakika sonra kargomun yolunu gözlerken"
twitter.com

3. "Arkadaşımla aynı şeyi fark edip fark etmediğimizi anlamak için ona bakıyorum"

3. "Arkadaşımla aynı şeyi fark edip fark etmediğimizi anlamak için ona bakıyorum"
twitter.com

4. "Önceden beğendiğim kişiye bakarken"

4. "Önceden beğendiğim kişiye bakarken"
twitter.com

5. "Annem mi sesleniyor yoksa şarkının sesi mi diye kontrol etmek için müziği durduruyorum"

5. "Annem mi sesleniyor yoksa şarkının sesi mi diye kontrol etmek için müziği durduruyorum"
twitter.com
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6. "Üniversite grup proje ödevleri"

6. "Üniversite grup proje ödevleri"
twitter.com

7. "İşten sonra n'apıyorsun diye sorduklarında ben"

7. "İşten sonra n'apıyorsun diye sorduklarında ben"
twitter.com

8. "Hayatım mahvolurken uykuyu düşünüyorum"

8. "Hayatım mahvolurken uykuyu düşünüyorum"
twitter.com

9. "Rastgele biri bana dokununca"

9. "Rastgele biri bana dokununca"
twitter.com

10. "Son seste olduğu için müziğin sesini daha fazla açamadığımda"

10. "Son seste olduğu için müziğin sesini daha fazla açamadığımda"
twitter.com
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11. "Her gün dinlediğim şarkıyı yine dinlerken"

11. "Her gün dinlediğim şarkıyı yine dinlerken"
twitter.com

12. "Benim güncel duruş"

12. "Benim güncel duruş"
twitter.com

13. "Evde yalnızken ses duyduğunda"

13. "Evde yalnızken ses duyduğunda"
twitter.com

14. "Arkadaşlarıma fotoğraf çekmeleri için yalvardıktan sonra verdiğim poz"

14. "Arkadaşlarıma fotoğraf çekmeleri için yalvardıktan sonra verdiğim poz"
twitter.com

15. "Benim Spotify listesi"

15. "Benim Spotify listesi"
twitter.com

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