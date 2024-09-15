Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler
Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler
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1. Şu sıralar gerçekten "müzik tek ilacımız".
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2. "Sipariş verdikten 5 dakika sonra kargomun yolunu gözlerken"
3. "Arkadaşımla aynı şeyi fark edip fark etmediğimizi anlamak için ona bakıyorum"
4. "Önceden beğendiğim kişiye bakarken"
5. "Annem mi sesleniyor yoksa şarkının sesi mi diye kontrol etmek için müziği durduruyorum"
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6. "Üniversite grup proje ödevleri"
7. "İşten sonra n'apıyorsun diye sorduklarında ben"
8. "Hayatım mahvolurken uykuyu düşünüyorum"
9. "Rastgele biri bana dokununca"
10. "Son seste olduğu için müziğin sesini daha fazla açamadığımda"
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11. "Her gün dinlediğim şarkıyı yine dinlerken"
12. "Benim güncel duruş"
13. "Evde yalnızken ses duyduğunda"
14. "Arkadaşlarıma fotoğraf çekmeleri için yalvardıktan sonra verdiğim poz"
15. "Benim Spotify listesi"
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