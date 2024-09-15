Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler

X (Twitter) dünya çapında en çok kullanılan platformlardan bir tanesi. Türkiye'de olduğu gibi dünya çapında da birçok kullanıcı mizahını bu platformda konuşturuyor. Peki bu hafta dünya çapında kullanıcıları kahkahaya boğmuş tweetler hangileri?

Hazırsanız, başlayalım...