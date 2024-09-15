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Instagram'da Paylaştıkları Fotoğraflarla Görenlere Akıl Tutulması Yaşatan Pek Bi' Acayip Kişiler

Instagram'da Paylaştıkları Fotoğraflarla Görenlere Akıl Tutulması Yaşatan Pek Bi' Acayip Kişiler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
15.09.2024 - 10:51

Zaman zaman Instagram'da acayip paylaşımlar görebiliyoruz. Bir kısım sosyal medyayı her ne kadar günlük misali kullansa da bir kısım pek bi' acayip photoshoplu fotoğraflar paylaşıyor. Gelin, paylaştıkları fotoğraflarla herkese akıl tutulması yaşatan o kişilere beraber bakalım...👇

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1. İlk olarak bu fotoğrafla başlayalım isterseniz...

1. İlk olarak bu fotoğrafla başlayalım isterseniz...

2. Tanışma uygulamalarına koymamanız gereken fotoğraflar...

2. Tanışma uygulamalarına koymamanız gereken fotoğraflar...

3. "Ciddi olamazsınız ya"

3. "Ciddi olamazsınız ya"

4. "Resmen nitelikli dolandırıcılık"

4. "Resmen nitelikli dolandırıcılık"

5. "Eylül ayının uzunluk gerçekten"

5. "Eylül ayının uzunluk gerçekten"
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6. 👇

6. 👇
6. 👇

7. Nasıl yani?

7. Nasıl yani?

8. Kapı neden yamulmuş?

8. Kapı neden yamulmuş?

9. "Bazen kelimeler kifayetsiz kalıyor"

9. "Bazen kelimeler kifayetsiz kalıyor"

10. 👇

10. 👇
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11. "Benim kabuslar"

11. "Benim kabuslar"

12. "Ablam sence böyle bir şey mümkün mü?

12. "Ablam sence böyle bir şey mümkün mü?

13. Yok artık!

13. Yok artık!

14. Korkuyorum...

14. Korkuyorum...

15. Haftaya görüşmek üzere👋

15. Haftaya görüşmek üzere👋

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