Instagram'da Paylaştıkları Fotoğraflarla Görenlere Akıl Tutulması Yaşatan Pek Bi' Acayip Kişiler
Instagram'da Paylaştıkları Fotoğraflarla Görenlere Akıl Tutulması Yaşatan Pek Bi' Acayip Kişiler
Zaman zaman Instagram'da acayip paylaşımlar görebiliyoruz. Bir kısım sosyal medyayı her ne kadar günlük misali kullansa da bir kısım pek bi' acayip photoshoplu fotoğraflar paylaşıyor. Gelin, paylaştıkları fotoğraflarla herkese akıl tutulması yaşatan o kişilere beraber bakalım...👇
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1. İlk olarak bu fotoğrafla başlayalım isterseniz...
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2. Tanışma uygulamalarına koymamanız gereken fotoğraflar...
3. "Ciddi olamazsınız ya"
4. "Resmen nitelikli dolandırıcılık"
5. "Eylül ayının uzunluk gerçekten"
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6. 👇
7. Nasıl yani?
8. Kapı neden yamulmuş?
9. "Bazen kelimeler kifayetsiz kalıyor"
10. 👇
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11. "Benim kabuslar"
12. "Ablam sence böyle bir şey mümkün mü?
13. Yok artık!
14. Korkuyorum...
15. Haftaya görüşmek üzere👋
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