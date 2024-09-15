Bu Gizli Özellik Sayesinde WhatsApp'ta Siz Görmeden Silinen O Gizemli Mesajı Okuyun!
Bu Gizli Özellik Sayesinde WhatsApp'ta Siz Görmeden Silinen O Gizemli Mesajı Okuyun!
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Bir sohbet esnasında yanlış kişiye bir mesaj yolladınız ve bunu geri almak istiyorsunuz, bunun nasıl yapıldığını hepimiz biliyoruz.
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Siz bunu yaptığınızda karşı taraf şöyle bir görüntüyle karşılaşıyor.👇
Bir de olaya şöyle bakalım: İrtibat halinde olduğunuz kişi tam da buna benzer bir biçimde yolladığı o mesajı silmeye karar versin.
Şimdilik sadece Android işletim sistemine sahip telefonlarda olsa da gelen bildirimlerin ve bu bildirimlerin içeriklerinin ne olduğunu görebilmek mümkün.
Bunun için "Notification History" gibi bildirim geçmişini gösteren, silinen mesajları görmeyi sağlayan uygulamalar var.
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hayatımı diken teknoloji , eski günleri özleyenler
Neden her şeyi daha zora sokmak için uğraşılıyor acaba?
Notification History .PROGRAMIN TÜRKÇESİ.TÜM BİLGİLERİM ORTALIKTA :)