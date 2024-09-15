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Bu Gizli Özellik Sayesinde WhatsApp'ta Siz Görmeden Silinen O Gizemli Mesajı Okuyun!

Bu Gizli Özellik Sayesinde WhatsApp'ta Siz Görmeden Silinen O Gizemli Mesajı Okuyun!

whatsapp
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
15.09.2024 - 09:39

WhatsApp'a gelen bazı yenilikler tüm kullanıcıları mutlu etse de yollanan mesajları silebilme gibi bazı yenilikler kimi kullanıcıların canını hayli sıkıyor. Aslında bunun da bir çözümü var. Şimdilik sadece Android cihazlarda bulunan o özelliğe gelin beraber bakalım.👇

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Bir sohbet esnasında yanlış kişiye bir mesaj yolladınız ve bunu geri almak istiyorsunuz, bunun nasıl yapıldığını hepimiz biliyoruz.

Bir sohbet esnasında yanlış kişiye bir mesaj yolladınız ve bunu geri almak istiyorsunuz, bunun nasıl yapıldığını hepimiz biliyoruz.

Mesajı 'herkesten sil' özelliği ile silmek. Böylece bu tip yanlış anlaşılmaların önüne geçmek son derece kolay bir hal alıyor.

Siz bunu yaptığınızda karşı taraf şöyle bir görüntüyle karşılaşıyor.👇

Siz bunu yaptığınızda karşı taraf şöyle bir görüntüyle karşılaşıyor.👇

Açıklama yapmanız gereken durumlar da ortaya çıkabilir tabii. Örneğin yanlış kişiye mesaj yollamanın haricinde, yolladığınız bir mesajı 'doğru zamanda' göndermediğinizi düşünerek bunu silmek isteyebilirsiniz.

Bir de olaya şöyle bakalım: İrtibat halinde olduğunuz kişi tam da buna benzer bir biçimde yolladığı o mesajı silmeye karar versin.

Bir de olaya şöyle bakalım: İrtibat halinde olduğunuz kişi tam da buna benzer bir biçimde yolladığı o mesajı silmeye karar versin.

'Ne dedi acaba?' diye merak ederiz. Bu mesajı görmenin aslında bir yolu var.

Şimdilik sadece Android işletim sistemine sahip telefonlarda olsa da gelen bildirimlerin ve bu bildirimlerin içeriklerinin ne olduğunu görebilmek mümkün.

Şimdilik sadece Android işletim sistemine sahip telefonlarda olsa da gelen bildirimlerin ve bu bildirimlerin içeriklerinin ne olduğunu görebilmek mümkün.

Yani size ulaşmış bir mesaj eğer bildirimleriniz açıksa 'Bildirim Geçmişi' altında telefonunuzda bir süre tutulmaya devam ediyor. Bu noktadan sonra önemli olan ulaşılması hayli kolay olan bu geçmişe erişebilmek.

Bunun için "Notification History" gibi bildirim geçmişini gösteren, silinen mesajları görmeyi sağlayan uygulamalar var.

Bunun için "Notification History" gibi bildirim geçmişini gösteren, silinen mesajları görmeyi sağlayan uygulamalar var.

WhatsApp'ın mesaj silme özelliğiyle size ulaşan mesajlar silinmiş de olsa bu mesajların bildirimleri ayrı bir yerde tutulduğu için bu uygulamalarla silinen bir bildirim varsa bunlar ortaya çıkıyor.

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weingartenstras

hayatımı diken teknoloji , eski günleri özleyenler

Gizem Şayhan

Neden her şeyi daha zora sokmak için uğraşılıyor acaba?

1913

Notification History .PROGRAMIN TÜRKÇESİ.TÜM BİLGİLERİM ORTALIKTA :)