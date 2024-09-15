Bu Gizli Özellik Sayesinde WhatsApp'ta Siz Görmeden Silinen O Gizemli Mesajı Okuyun!

WhatsApp'a gelen bazı yenilikler tüm kullanıcıları mutlu etse de yollanan mesajları silebilme gibi bazı yenilikler kimi kullanıcıların canını hayli sıkıyor. Aslında bunun da bir çözümü var. Şimdilik sadece Android cihazlarda bulunan o özelliğe gelin beraber bakalım.👇