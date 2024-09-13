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Çalıştığı Şirkette Yemekten Kahveye Tek Kuruş Ödemeyen Kullanıcı Gıpta Ettirdi

Çalıştığı Şirkette Yemekten Kahveye Tek Kuruş Ödemeyen Kullanıcı Gıpta Ettirdi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
13.09.2024 - 15:21

Geçtiğimiz günlerde @belemirg isimli bir TikTok hesabı şirkette yediği ve içtiği şeyleri paylaştı. Yemekten kahveye tek bir kuruş ödemediğini söyleyen kullanıcı ise gıpta ettirdi.

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Beyaz yakalı olmanın bazı zorlukları var tabii. Fakat @belemirg kullanıcı adına sahip bir TikTok kullanıcısı plazada bir günde ne kadar harcadığını söyleyerek bu savın tam tersini kanıtladı.

Beyaz yakalı olmanın bazı zorlukları var tabii. Fakat @belemirg kullanıcı adına sahip bir TikTok kullanıcısı plazada bir günde ne kadar harcadığını söyleyerek bu savın tam tersini kanıtladı.

Yediği ve içtiği hiçbir şeye para harcamadığını söyleyen kullanıcı gıpta ettirdi.

Yediği ve içtiği hiçbir şeye para harcamadığını söyleyen kullanıcı gıpta ettirdi.

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Birçok kullanıcı da bu duruma birbirinden farklı yorumlar yaptı.

Birçok kullanıcı da bu duruma birbirinden farklı yorumlar yaptı.

Kim neler demiş gelin beraber bakalım.👇

Kim neler demiş gelin beraber bakalım.👇
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