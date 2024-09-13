Çalıştığı Şirkette Yemekten Kahveye Tek Kuruş Ödemeyen Kullanıcı Gıpta Ettirdi
Çalıştığı Şirkette Yemekten Kahveye Tek Kuruş Ödemeyen Kullanıcı Gıpta Ettirdi
Geçtiğimiz günlerde @belemirg isimli bir TikTok hesabı şirkette yediği ve içtiği şeyleri paylaştı. Yemekten kahveye tek bir kuruş ödemediğini söyleyen kullanıcı ise gıpta ettirdi.
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Beyaz yakalı olmanın bazı zorlukları var tabii. Fakat @belemirg kullanıcı adına sahip bir TikTok kullanıcısı plazada bir günde ne kadar harcadığını söyleyerek bu savın tam tersini kanıtladı.
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Yediği ve içtiği hiçbir şeye para harcamadığını söyleyen kullanıcı gıpta ettirdi.
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Birçok kullanıcı da bu duruma birbirinden farklı yorumlar yaptı.
Kim neler demiş gelin beraber bakalım.👇
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