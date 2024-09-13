Kendi Etlerini Bile Yemişler: Bundan Yıllar Önce Yaşayan Neandertaller Ne Yiyordu?
Kendi Etlerini Bile Yemişler: Bundan Yıllar Önce Yaşayan Neandertaller Ne Yiyordu?
Kaynak: https://www.iflscience.com/what-food-...
Günümüzden yaklaşık 250 bin ila 40 bin yıl önce yaşamış insan türü olarak bilinen Neandertaller, birçok beslenme şekli benimsemiş. Yapılan bazı arkeoloji ve kazı çalışmaları ise Neandertallerin o zamanlar ne yediğini gözler önüne seriyor. Gelin beraber bakalım.👇
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Neandertaller ve diğer tarih öncesi insanların birbirinden farklı şeyler yediğini biliyoruz. Sandığımızın aksine mamut ve farklı hayvan etleriyle birlikte farklı damak zevkleri de varmış.
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"Sadece çiğ kırmızı et yememişler mi?" diye sorabilirsiniz. Fakat o dönemler deniz ürünleriyle birlikte tamamen bitki bazlı bir beslenme şekli benimseyenler de vardı.
Arkeologlar, Homo Sapienslerden önce Neandertallerin yaşadığı Avrasya'nın bazı bölgelerinde öldürülen hayvanlara dair bazı kanıtlar buldular. Mamut, geyik ve vahşi atlar da dahil olmak üzere aslan ve ayı gibi hayvanları da avlamışlar.
Fakat İspanya'nın El Sidron mağarasına yakın Neandertal'leri incelediklerinde çok farklı bulgulara ulaşıldı. Buradaki bireylerin beslenmelerinde neredeyse hiç et yok, aksine bitki bazlı bir beslenme şekli benimsenmiş.
Ayrıca kıyıda yaşayan Neandertallerin sık sık deniz ürünleriyle beslendiğini biliyoruz. Portekiz'deki arkeolojik kalıntılar, deniz kıyısından birçok deniz ürününün besin olarak kullanıldığını ortaya koyuyor.
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