Kendi Etlerini Bile Yemişler: Bundan Yıllar Önce Yaşayan Neandertaller Ne Yiyordu?

Günümüzden yaklaşık 250 bin ila 40 bin yıl önce yaşamış insan türü olarak bilinen Neandertaller, birçok beslenme şekli benimsemiş. Yapılan bazı arkeoloji ve kazı çalışmaları ise Neandertallerin o zamanlar ne yediğini gözler önüne seriyor. Gelin beraber bakalım.👇