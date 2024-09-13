Ağırbaşlılık Denilince Akla Onlar Gelir: Karakterleri ve Mütevazı Tavırlarıyla Kendine Hayran Bırakan Burçlar

Mütevazılığı ve doğallığı seven Başaklar'ın ilgi çekmeye hiç ihtiyacı yok! Tamamen doğallık ve saflıktan yana olan Başaklar, zaman zaman utangaç ve çekingen olup ağırbaşlılığı ile ön plana çıkabilir. Herhangi bir dramanın ortasına atılmaktansa sakince çekilip kaosu izlemeyi tercih eder. Entelektüel oldukları kadar görgü kurallarına da son derece hakimdirler. Kim olursa olsun kibarlığı elden bırakmazlar.