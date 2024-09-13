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Ağırbaşlılık Denilince Akla Onlar Gelir: Karakterleri ve Mütevazı Tavırlarıyla Kendine Hayran Bırakan Burçlar

Ağırbaşlılık Denilince Akla Onlar Gelir: Karakterleri ve Mütevazı Tavırlarıyla Kendine Hayran Bırakan Burçlar

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
13.09.2024 - 13:21

Ağırbaşlılık bazı burçların kanında var. Davranışlarıyla, yapılarıyla, sakinliğiyle ön plana çıkan burçlar ağırbaşlılığı ile de kendine hayran bırakıyor. Peki en ağırbaşlı ve mütevazı burçlar hangileri?

Gelin beraber bakalım...👇

Kaynak: https://www.bustle.com/life/zodiac-si...
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Sizler de takdir edersiniz ki bazı insanlar ağırbaşlılığı ile ön plana çıkıyor. Hatta bazıları o kadar ağırbaşlı olurlar ki hayran kalmadan edemiyoruz.

Alttan almayı adeta bir meslek haline getirmiş burçlar da var tabii. Ağırbaşlılığın kitabını yazangillerden.

Alttan almayı adeta bir meslek haline getirmiş burçlar da var tabii. Ağırbaşlılığın kitabını yazangillerden.

Peki bu burçlar hangileri? Gelin beraber bakalım👇

Bu burçlardan ilki, sizlerin de tahmin edebileceği gibi Yengeç!

Nazik ve duygusal yapıları sayesinde insanları kırmaktan çekinen Yengeçler, ağırbaşlı kavramını tepeden tırnağa değiştiriyor.Rahat ve mülayim yapıya sahip yengeçler, bi' o kadar da mütevazıdırlar. Bu nedenle dikkat çekme isteği içgüdüsü onların yakınından bile geçmiyor desek abartmayız. Fakat rahat ve sakin tavırları çevre tarafından anında fark edilir.

Zodyak'ın en detaycı burcu Başakları da unutmamak gerek tabii.

Mütevazılığı ve doğallığı seven Başaklar'ın ilgi çekmeye hiç ihtiyacı yok! Tamamen doğallık ve saflıktan yana olan Başaklar, zaman zaman utangaç ve çekingen olup ağırbaşlılığı ile ön plana çıkabilir. Herhangi bir dramanın ortasına atılmaktansa sakince çekilip kaosu izlemeyi tercih eder. Entelektüel oldukları kadar görgü kurallarına da son derece hakimdirler. Kim olursa olsun kibarlığı elden bırakmazlar.

Ve son olarak... Teraziler!

Ve son olarak... Teraziler!

Dışa dönük ve sosyal yapılarıyla dikkat çeken Teraziler, 'utangaç' yapısından ziyade 'alçakgönüllüğü' ile ön plana çıkıyor. Günlük konuşmalarda modern bir yapı tercih eden Teraziler, ağırbaşlılık kavramını çok iyi biliyor. Mütevazı oldukları kadar birçoğu konuda dikkatli olan Teraziler, çevresindekileri oturuşu ve kalkışıyla kendine hayran bırakıyor.

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