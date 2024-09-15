Yaptırdıkları Acayip Dövmelerle Görenleri Hayata Küstüren İlginç İnsanlar
Yaptırdıkları Acayip Dövmelerle Görenleri Hayata Küstüren İlginç İnsanlar
Kaynak: https://www.reddit.com/r/badtattoos/
Dövme her ne kadar sanattan farksız gibi görünse de bazı dövmeler göz kanatıp hayata küstürecek cinsten. Bu dövmeler ne göze hitap ediyor ne de hangi amaca hizmet ettiği anlaşılıyor, gelin o dövmelere hep beraber bakalım...
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1. İlk olarak bu dövmeyle başlayalım isterseniz...
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2. Bazen dövmelerin "kalıcı" olduğunu unutuyor olabilir miyiz?
3. Nasıl yani?
4. Ayıp olmuş biraz...
5. Sanatçı burada ne anlatmak istemiş?
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6. "Korkuyorum"
7. 👇
8. Baktıkça daha kötü bir hal alıyor...
9. "19 yaşında yaptırmıştım. Geçer sandım ama şu an 25 yaşındayım"
10. Sebebi neydi ki?
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11. Yok artık!
12. "Gözüm yoruldu"
13. Bugün sadece hüzün var ya...
14. Siz neler düşünüyorsunuz?
15. Yorumlarda buluşalım!
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