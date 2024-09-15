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Yaptırdıkları Acayip Dövmelerle Görenleri Hayata Küstüren İlginç İnsanlar

Yaptırdıkları Acayip Dövmelerle Görenleri Hayata Küstüren İlginç İnsanlar

tattoo
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
15.09.2024 - 11:18

Dövme her ne kadar sanattan farksız gibi görünse de bazı dövmeler göz kanatıp hayata küstürecek cinsten. Bu dövmeler ne göze hitap ediyor ne de hangi amaca hizmet ettiği anlaşılıyor, gelin o dövmelere hep beraber bakalım...

Kaynak: https://www.reddit.com/r/badtattoos/
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1. İlk olarak bu dövmeyle başlayalım isterseniz...

1. İlk olarak bu dövmeyle başlayalım isterseniz...

2. Bazen dövmelerin "kalıcı" olduğunu unutuyor olabilir miyiz?

2. Bazen dövmelerin "kalıcı" olduğunu unutuyor olabilir miyiz?

3. Nasıl yani?

3. Nasıl yani?

4. Ayıp olmuş biraz...

4. Ayıp olmuş biraz...

5. Sanatçı burada ne anlatmak istemiş?

5. Sanatçı burada ne anlatmak istemiş?
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6. "Korkuyorum"

6. "Korkuyorum"

7. 👇

7. 👇

8. Baktıkça daha kötü bir hal alıyor...

8. Baktıkça daha kötü bir hal alıyor...

9. "19 yaşında yaptırmıştım. Geçer sandım ama şu an 25 yaşındayım"

9. "19 yaşında yaptırmıştım. Geçer sandım ama şu an 25 yaşındayım"

10. Sebebi neydi ki?

10. Sebebi neydi ki?
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11. Yok artık!

11. Yok artık!

12. "Gözüm yoruldu"

12. "Gözüm yoruldu"

13. Bugün sadece hüzün var ya...

13. Bugün sadece hüzün var ya...

14. Siz neler düşünüyorsunuz?

14. Siz neler düşünüyorsunuz?

15. Yorumlarda buluşalım!

15. Yorumlarda buluşalım!

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