"Vinçleri Binanın Üzerine Nasıl Koyuyorlar?" Sorusu Goygoy Malzemesi Oldu! Peki Nasıl Koyuyorlar?
"Vinçleri Binanın Üzerine Nasıl Koyuyorlar?" Sorusu Goygoy Malzemesi Oldu! Peki Nasıl Koyuyorlar?
Geçtiğimiz günlerde Twitter'da (X) 'Vinçleri binaların üzerine nasıl koyuyorlar?' sorusu gündem oldu. Gelen yorumlar güldürürken biz de asıl gerçeği sizler için açıkladık. Peki vinçleri binaların üzerine nasıl koyuyorlar?
İşte detaylar...
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İnşaat halindeki binaların üzerinde vinç görmüş olma ihtimaliniz yüksek. Birçok kişi aslında bunun sebebini merak ediyor.
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Şekil A'da gördüğünüz gibi bu durumu uzay çağı teknolojisi seviyesinde görenler bile var.
İsterseniz bunun nasıl olduğunu tartışmadan önce, diğer kullanıcıların fikirlerine ve goygoylarına bi' bakalım.
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Peki bu durum nasıl gerçekleşiyor? Gelin anlatalım...
Aslına bakarsanız o vinçler, başka bir vinçle binanın üzerine yerleştiriliyor. Bazı kullanıcıların söylediği gibi helikopterle bırakma durumu yok yani.
Bu durumda vinçlerin kancaları da büyük önem taşıyor. Özel projeler için tasarlanan ve taşıma kapasiteleri ile yükseklikleri oldukça yüksek değerlere ulaşabilen vinçlerde, kancaların güvenliği büyük bir öneme sahip.
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Kaldırma işlemlerinde kancalarla birlikte kullanılan zincirlerin ve halatların sağlamlığı da son derece önemli.
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