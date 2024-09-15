"Vinçleri Binanın Üzerine Nasıl Koyuyorlar?" Sorusu Goygoy Malzemesi Oldu! Peki Nasıl Koyuyorlar?

Geçtiğimiz günlerde Twitter'da (X) 'Vinçleri binaların üzerine nasıl koyuyorlar?' sorusu gündem oldu. Gelen yorumlar güldürürken biz de asıl gerçeği sizler için açıkladık. Peki vinçleri binaların üzerine nasıl koyuyorlar?

İşte detaylar...