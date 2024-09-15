Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
İlişkiler
Eski Sevgilisini Unutmak İçin Başvurduğu Yöntem Yüzünden İlginç Bir Kısır Döngüye Giren Kullanıcı

Eski Sevgilisini Unutmak İçin Başvurduğu Yöntem Yüzünden İlginç Bir Kısır Döngüye Giren Kullanıcı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
15.09.2024 - 15:49

Ah şu eski sevgililer yok mu? Bazılarımız unutmak için içimize kapanırız ya da başka insanlarla tanışmaya başlarız. Fakat bazen bu süreç umduğumuz gibi gitmez. Bir Twitter (X) kullanıcısı da eski sevgilisini unutmak için ilginç bir yönteme başvurmuş ve adeta bir kısır döngüye girmiş...

Gelin beraber bakalım👇

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Günümüz ilişki dinamiklerine ayak uydurmak bazılarımız için zorlu olabiliyor. Sizler de takdir edersiniz ki bu süreçte belki de birçok insanla tanışıyoruz.

Öyle olacak ki bir kullanıcı, eski sevgilisini unutmak için başvurduğu yöntemi bu şekilde anlattı. Akabinde ilginç bir duygu zincirine kapıldığını belirten kullanıcıya yorumlar gecikmedi.

Öyle olacak ki bir kullanıcı, eski sevgilisini unutmak için başvurduğu yöntemi bu şekilde anlattı. Akabinde ilginç bir duygu zincirine kapıldığını belirten kullanıcıya yorumlar gecikmedi.
twitter.com

Kim neler demiş, gelin beraber bakalım...👇

Kim neler demiş, gelin beraber bakalım...👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Siz neler düşünüyorsunuz?

Siz neler düşünüyorsunuz?
twitter.com

Yorumlarda buluşalım!

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın