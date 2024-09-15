Eski Sevgilisini Unutmak İçin Başvurduğu Yöntem Yüzünden İlginç Bir Kısır Döngüye Giren Kullanıcı

Ah şu eski sevgililer yok mu? Bazılarımız unutmak için içimize kapanırız ya da başka insanlarla tanışmaya başlarız. Fakat bazen bu süreç umduğumuz gibi gitmez. Bir Twitter (X) kullanıcısı da eski sevgilisini unutmak için ilginç bir yönteme başvurmuş ve adeta bir kısır döngüye girmiş...

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