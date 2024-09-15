Eski Sevgilisini Unutmak İçin Başvurduğu Yöntem Yüzünden İlginç Bir Kısır Döngüye Giren Kullanıcı
Eski Sevgilisini Unutmak İçin Başvurduğu Yöntem Yüzünden İlginç Bir Kısır Döngüye Giren Kullanıcı
Ah şu eski sevgililer yok mu? Bazılarımız unutmak için içimize kapanırız ya da başka insanlarla tanışmaya başlarız. Fakat bazen bu süreç umduğumuz gibi gitmez. Bir Twitter (X) kullanıcısı da eski sevgilisini unutmak için ilginç bir yönteme başvurmuş ve adeta bir kısır döngüye girmiş...
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Günümüz ilişki dinamiklerine ayak uydurmak bazılarımız için zorlu olabiliyor. Sizler de takdir edersiniz ki bu süreçte belki de birçok insanla tanışıyoruz.
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Öyle olacak ki bir kullanıcı, eski sevgilisini unutmak için başvurduğu yöntemi bu şekilde anlattı. Akabinde ilginç bir duygu zincirine kapıldığını belirten kullanıcıya yorumlar gecikmedi.
Kim neler demiş, gelin beraber bakalım...👇
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