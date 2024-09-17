Yeni Şafak Yazarı İsmail Kılıçarslan: "Kadınlar, Kendilerini Birer Arzu Nesnesi Haline Getiriyor"
Yeni Şafak Yazarı İsmail Kılıçarslan: "Kadınlar, Kendilerini Birer Arzu Nesnesi Haline Getiriyor"
Yeni Şafak'ta köşe yazarlığı yapan İsmail Kılıçarslan, yeni yayınladığı yazısında “Kadınlar, kendilerini birer arzu nesnesi haline getiriyor; imkânsız bir amacın da peşine düşüyorlar: Kendileriyle kimin ilgileneceğini seçmek. Raftaysanız etiketinize kimin bakacağını seçemezsiniz. Marketteki herkes için bir ürünsünüzdür.” dedi. Kapitalizmi de eleştirdiği 'Herkes yeteri kadar çıplak mı?' başlıklı yazısı tepki çekti.
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Yeni Şafak'ta yazarlık yapan köşe yazarı İsmail Kılıçarslan, yazdığı yazılarla gündeme geliyor.
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Geçtiğimiz yıllarda 'Muhafazakâr orta sınıf nasıl delirdi?' başlıklı yazısında İslami orta sınıftaki değişimleri ele alarak eleştirmişti.
Şimdi ise bugün kaleme aldığı "Herkes yeteri kadar çıplak mı?" başlıklı yazısında "modern insan özgürlüğü" kavramına değindi.
Yazısında “Kadınlar, kendilerini birer arzu nesnesi haline getiriyor; imkânsız bir amacın da peşine düşüyorlar: Kendileriyle kimin ilgileneceğini seçmek. Raftaysanız etiketinize kimin bakacağını seçemezsiniz. Marketteki herkes için bir ürünsünüzdür.” ifadelerine yer verdi.
Kapitalizm ile birlikte modernizmi ilginç bir şekilde ele alan Kılıçarslan,
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"Kapitalizmin “kadın”ı düşürdüğü pozisyon, aynı zamanda kadın kimliğinin belirlendiği bir alana da dönüştürülmüş durumdadır günümüzde. Bu konularda cesaretle söz almak isteyen herkesin “sistem dışı, kaba, aptal” bulunması en çok kapitalizmin işine gelir çünkü. Oysa “güzelliğin gösterilmesi, teşhir edilmesi” konusu ile “mahremiyetin inşası” konusu düşünce alanının en eski konularındandır..."
Bu yazı sosyal medyada tepkilere sebep oldu. Kullanıcılar açtı ağzını yumdu gözünü!
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