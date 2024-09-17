Yeni Şafak Yazarı İsmail Kılıçarslan: "Kadınlar, Kendilerini Birer Arzu Nesnesi Haline Getiriyor"

Yeni Şafak'ta köşe yazarlığı yapan İsmail Kılıçarslan, yeni yayınladığı yazısında “Kadınlar, kendilerini birer arzu nesnesi haline getiriyor; imkânsız bir amacın da peşine düşüyorlar: Kendileriyle kimin ilgileneceğini seçmek. Raftaysanız etiketinize kimin bakacağını seçemezsiniz. Marketteki herkes için bir ürünsünüzdür.” dedi. Kapitalizmi de eleştirdiği 'Herkes yeteri kadar çıplak mı?' başlıklı yazısı tepki çekti.