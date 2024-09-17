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Türkiye'de Reşitlik Yaşının Neden 18 Kabul Edildiğini Biliyor musunuz?

Türkiye'de Reşitlik Yaşının Neden 18 Kabul Edildiğini Biliyor musunuz?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
17.09.2024 - 22:18

Diğer ülkelerde bu sayı değişse de Türkiye'de reşitlik yaşı neden 18 kabul ediliyor hiç düşündünüz mü? Bunun arkasında fizyolojik ve psikolojik bazı sebepler yer alıyor. Peki Türkiye'de reşitlik yaşı neden 18'miş, gelin beraber bakalım...

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Biliyorsunuz ki Türkiye'de reşitlik yaşı 18. Diğer ülkelerde reşitlik yaşı farklıyken Türkiye'de durum böyle.

Biliyorsunuz ki Türkiye'de reşitlik yaşı 18. Diğer ülkelerde reşitlik yaşı farklıyken Türkiye'de durum böyle.

Peki Türkiye'de reşitlik yaşı neden 16 ya da 17 değil de 18? Gelin beraber bakalım...👇

Peki Türkiye'de reşitlik yaşı neden 16 ya da 17 değil de 18? Gelin beraber bakalım...👇

Türkiye'de 18 yaşında fizyolojik ve psikolojik olarak 'erişkinlik' düzeyine erişmiş oluyoruz. Yani daha sağlıklı kararlar verebiliyor ve ona göre davranabiliyoruz.

Fizyolojik olarak bakarsak 18 yaşında bireylerin cinsiyet hormonları belirli bir seviyeye geliyor.

Fizyolojik olarak bakarsak 18 yaşında bireylerin cinsiyet hormonları belirli bir seviyeye geliyor.

Bu durum herkeste farklı tabii. Araştırmalara göre, ergenlik süreci 20’li yaşların sonlarına kadar uzayabiliyor ve beyin gelişimimiz 25 yaşına kadar devam ediyor. Üstelik bu durum cinsiyetlere göre de değişiklik gösterebiliyor. Örneğin, kadınların beyin gelişimi erkeklere kıyasla 2 yıl daha erken tamamlanıyor.

Yani anlayacağınız 18 yaşına geldiğimizde yetişkinlik özelliklerinin birçoğunu taşıdığımız varsayılıyor.

Toplumsal kurallar için yaş sınırları sivil politika yapıcılar tarafından belirleniyor. Her zaman ideal olmasa da, Türkiye’de çocukluktan çıkış yaşı olarak 18 kabul ediliyor.

Türkiye'de 18 yaşına geldiğimizde birçok engel ortadan kalkarken, bazı ülkelerde bu durum tek bir yaşa bağlı kalmıyor. Yaş sınırı hem ülkeden ülkeye hem de duruma göre değişebiliyor.

Türkiye'de 18 yaşına geldiğimizde birçok engel ortadan kalkarken, bazı ülkelerde bu durum tek bir yaşa bağlı kalmıyor. Yaş sınırı hem ülkeden ülkeye hem de duruma göre değişebiliyor.

Örneğin, Amerika'da eyaletlere göre yaş sınırları farklılık gösteriyor. Alkol satın alma yaşı 21 iken, ehliyet almak için 16, 17 veya 18 yaş sınırları uygulanabiliyor. Ayrıca, cinsel rüşt yaşı da eyaletten eyalete 16, 17 ya da 18 olarak değişebiliyor.

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