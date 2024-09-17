Türkiye'de Reşitlik Yaşının Neden 18 Kabul Edildiğini Biliyor musunuz?

Diğer ülkelerde bu sayı değişse de Türkiye'de reşitlik yaşı neden 18 kabul ediliyor hiç düşündünüz mü? Bunun arkasında fizyolojik ve psikolojik bazı sebepler yer alıyor. Peki Türkiye'de reşitlik yaşı neden 18'miş, gelin beraber bakalım...