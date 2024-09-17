Türkiye'de Reşitlik Yaşının Neden 18 Kabul Edildiğini Biliyor musunuz?
Türkiye'de Reşitlik Yaşının Neden 18 Kabul Edildiğini Biliyor musunuz?
Diğer ülkelerde bu sayı değişse de Türkiye'de reşitlik yaşı neden 18 kabul ediliyor hiç düşündünüz mü? Bunun arkasında fizyolojik ve psikolojik bazı sebepler yer alıyor. Peki Türkiye'de reşitlik yaşı neden 18'miş, gelin beraber bakalım...
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Biliyorsunuz ki Türkiye'de reşitlik yaşı 18. Diğer ülkelerde reşitlik yaşı farklıyken Türkiye'de durum böyle.
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Peki Türkiye'de reşitlik yaşı neden 16 ya da 17 değil de 18? Gelin beraber bakalım...👇
Fizyolojik olarak bakarsak 18 yaşında bireylerin cinsiyet hormonları belirli bir seviyeye geliyor.
Yani anlayacağınız 18 yaşına geldiğimizde yetişkinlik özelliklerinin birçoğunu taşıdığımız varsayılıyor.
Türkiye'de 18 yaşına geldiğimizde birçok engel ortadan kalkarken, bazı ülkelerde bu durum tek bir yaşa bağlı kalmıyor. Yaş sınırı hem ülkeden ülkeye hem de duruma göre değişebiliyor.
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