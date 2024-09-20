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Reglin Gelişini Esprili Bir Dille Anlatan Kadın Kendisine Hak Verdirdi

Reglin Gelişini Esprili Bir Dille Anlatan Kadın Kendisine Hak Verdirdi

regl
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
20.09.2024 - 11:48

Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı, reglin gelişini esprili bir dille anlattı. Aynı duyguları yaşayan diğer kullanıcılar da kadına hak verdi.

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Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı, reglin gelişini esprili bir dille anlattı.

Birçok kişi de bu duruma hak verdi, tecrübelerini konuşturdu.

Birçok kişi de bu duruma hak verdi, tecrübelerini konuşturdu.

Buyrun beraber bakalım👇

Buyrun beraber bakalım👇
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