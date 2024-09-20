Reglin Gelişini Esprili Bir Dille Anlatan Kadın Kendisine Hak Verdirdi
Reglin Gelişini Esprili Bir Dille Anlatan Kadın Kendisine Hak Verdirdi
Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı, reglin gelişini esprili bir dille anlattı. Aynı duyguları yaşayan diğer kullanıcılar da kadına hak verdi.
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Birçok kişi de bu duruma hak verdi, tecrübelerini konuşturdu.
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