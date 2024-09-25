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Apple'ın 120 Bin Liraya Sattığı iPhone Pro Max 150 Bin Liradan Satılmaya Başladı

Apple'ın 120 Bin Liraya Sattığı iPhone Pro Max 150 Bin Liradan Satılmaya Başladı

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
25.09.2024 - 10:41

Apple iPhone'un son serisi 16'yı geçtiğimiz hafta tanıttı. Eskisi kadar kalabalık olmasa da seriye ait ilk cihazları almak için kuyruklar oluştu, büyük tedarikçilerin ön siparişlerine talepler oluştu. Bir de telefona ulaşıp Apple'dan daha yüksek fiyatlara satmaya çalışanlar var.

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Ülkemizdeki döviz kuru ve vergi yükü nedeniyle iPhone sahibi olmak zorlaştıysa da özellikle serinin prestij ürünü olarak tanıtılan Pro modellerinde yoğun talep gösteren bir kesim var.

Ülkemizdeki döviz kuru ve vergi yükü nedeniyle iPhone sahibi olmak zorlaştıysa da özellikle serinin prestij ürünü olarak tanıtılan Pro modellerinde yoğun talep gösteren bir kesim var.

Apple Türkiye resmi sayfasında Pro modelinin büyük ekranlı versiyonuna fiyatı 99 ve 120 bin lira arasında belirledi. 1 TB'lık hafızalı olan cihaz ise 120 bin lira.

Apple Türkiye resmi sayfasında Pro modelinin büyük ekranlı versiyonuna fiyatı 99 ve 120 bin lira arasında belirledi. 1 TB'lık hafızalı olan cihaz ise 120 bin lira.

Ancak bazı ilan sitelerinde çok daha fazlası isteniyor.

Ancak bazı ilan sitelerinde çok daha fazlası isteniyor.

Bir satıcı 512 GB'lık versiyona 145 bin lira isterken...

Bir satıcı 512 GB'lık versiyona 145 bin lira isterken...

1 TB'lık versiyon ise 150 bin lira civarında seyrediyor.

1 TB'lık versiyon ise 150 bin lira civarında seyrediyor.
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