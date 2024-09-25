Apple'ın 120 Bin Liraya Sattığı iPhone Pro Max 150 Bin Liradan Satılmaya Başladı
Apple'ın 120 Bin Liraya Sattığı iPhone Pro Max 150 Bin Liradan Satılmaya Başladı
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Ülkemizdeki döviz kuru ve vergi yükü nedeniyle iPhone sahibi olmak zorlaştıysa da özellikle serinin prestij ürünü olarak tanıtılan Pro modellerinde yoğun talep gösteren bir kesim var.
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Apple Türkiye resmi sayfasında Pro modelinin büyük ekranlı versiyonuna fiyatı 99 ve 120 bin lira arasında belirledi. 1 TB'lık hafızalı olan cihaz ise 120 bin lira.
Ancak bazı ilan sitelerinde çok daha fazlası isteniyor.
Bir satıcı 512 GB'lık versiyona 145 bin lira isterken...
1 TB'lık versiyon ise 150 bin lira civarında seyrediyor.
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