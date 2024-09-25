Apple'ın 120 Bin Liraya Sattığı iPhone Pro Max 150 Bin Liradan Satılmaya Başladı

Apple iPhone'un son serisi 16'yı geçtiğimiz hafta tanıttı. Eskisi kadar kalabalık olmasa da seriye ait ilk cihazları almak için kuyruklar oluştu, büyük tedarikçilerin ön siparişlerine talepler oluştu. Bir de telefona ulaşıp Apple'dan daha yüksek fiyatlara satmaya çalışanlar var.