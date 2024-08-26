iPhone 16’nın Çıkışıyla Apple’ın Satıştan Kaldıracağı Cihazlar Belli Oldu
iPhone 16’nın Çıkışıyla Apple’ın Satıştan Kaldıracağı Cihazlar Belli Oldu
Kaynak: https://www.donanimhaber.com/iphone-1...
10 Eylül’de gerçekleştirilmesi beklenen iPhone 16 tanıtım lansmanı sonrasında Apple bazı modellerini satıştan kaldıracak. Her yıl olduğu gibi yeni iPhone modeli sonrası birkaç cihaz Apple Store'dan kaldırılacak. O ürünler de kısmen belli oldu.
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Heyecan dorukta! Apple yeni modeli iPhone 16, yeni AirPods ve Apple Watch’ın tanıtım lansmanını 10 Eylül’de gerçekleştirecek.
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10 Eylül’deki lansman sonrasında Apple Store’dan satışı tamamen kaldırılacak ürünler de belli oldu.
iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max
iPhone 14 Plus
iPhone 13
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Apple Watch Series 9, Watch Ultra 2 ve SE 2
AirPods 2 ve AirPods 3
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