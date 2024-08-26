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iPhone 16’nın Çıkışıyla Apple’ın Satıştan Kaldıracağı Cihazlar Belli Oldu

iPhone 16’nın Çıkışıyla Apple’ın Satıştan Kaldıracağı Cihazlar Belli Oldu

Apple iPhone 14 Pro Max
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
26.08.2024 - 17:57

10 Eylül’de gerçekleştirilmesi beklenen iPhone 16 tanıtım lansmanı sonrasında Apple bazı modellerini satıştan kaldıracak. Her yıl olduğu gibi yeni iPhone modeli sonrası birkaç cihaz Apple Store'dan kaldırılacak. O ürünler de kısmen belli oldu. 

Kaynak: https://www.donanimhaber.com/iphone-1...
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Heyecan dorukta! Apple yeni modeli iPhone 16, yeni AirPods ve Apple Watch’ın tanıtım lansmanını 10 Eylül’de gerçekleştirecek.

Heyecan dorukta! Apple yeni modeli iPhone 16, yeni AirPods ve Apple Watch’ın tanıtım lansmanını 10 Eylül’de gerçekleştirecek.

10 Eylül’deki lansman sonrasında Apple Store’dan satışı tamamen kaldırılacak ürünler de belli oldu.

10 Eylül’deki lansman sonrasında Apple Store’dan satışı tamamen kaldırılacak ürünler de belli oldu.

iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Plus

iPhone 13

iPhone 13
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Apple Watch Series 9, Watch Ultra 2 ve SE 2

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AirPods 2 ve AirPods 3

AirPods 2 ve AirPods 3
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