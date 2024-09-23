İlişkileri İçin Çabalamaktan Mecnun'a Dönen Erkekler Viral Oldu
İlişkileri İçin Çabalamaktan Mecnun'a Dönen Erkekler Viral Oldu
Bir ilişkinin yürütülmesi her zaman bir terazi hassasiyetinde olmuyor. Bazen birilerinin yükü sırtlanması, en azından yükü ufaktan bir el atması gerekiyor. Bu taraf bazen kadın tarafı oluyor bazen erkek tarafı... Bu içerikteki konumuz da erkek tarafı!
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Soru şöyleydi...
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Temsili pek çok yanıt geldi.
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