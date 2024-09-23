Görüş Bildir
Haberler
Goygoy
İlişkileri İçin Çabalamaktan Mecnun'a Dönen Erkekler Viral Oldu

İlişkileri İçin Çabalamaktan Mecnun'a Dönen Erkekler Viral Oldu

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
23.09.2024 - 15:52

Bir ilişkinin yürütülmesi her zaman bir terazi hassasiyetinde olmuyor. Bazen birilerinin yükü sırtlanması, en azından yükü ufaktan bir el atması gerekiyor. Bu taraf bazen kadın tarafı oluyor bazen erkek tarafı... Bu içerikteki konumuz da erkek tarafı!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Soru şöyleydi...

Soru şöyleydi...
twitter.com

Temsili pek çok yanıt geldi.

Temsili pek çok yanıt geldi.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Bu içerikler de tam senlik 👍

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
shizuka_

Bazıları güldürdü 😁