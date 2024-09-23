Seyahat Öncesi Bavul Boyları Üzerinden İlişkilere Dair Tespitler

Kadınlar ve erkekler arasındaki davranış farkları binlerce yıllık mesele. Bu konuda romanlar, filmler, şarkılar yazılmış tabii ki de tweetler de... Ortalama bir kadın ve erkeği ayırt eden özelliklerden biri de seyahat öncesi erkeğin minimal olduğunu düşündüğü bavulu ve kadının daha ihtiyatlı davrandığı kendi bavulu.