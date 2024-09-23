Seyahat Öncesi Bavul Boyları Üzerinden İlişkilere Dair Tespitler
Seyahat Öncesi Bavul Boyları Üzerinden İlişkilere Dair Tespitler
Kadınlar ve erkekler arasındaki davranış farkları binlerce yıllık mesele. Bu konuda romanlar, filmler, şarkılar yazılmış tabii ki de tweetler de... Ortalama bir kadın ve erkeği ayırt eden özelliklerden biri de seyahat öncesi erkeğin minimal olduğunu düşündüğü bavulu ve kadının daha ihtiyatlı davrandığı kendi bavulu.
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Tartışmanın fitilini ateşleyen paylaşım da bu...
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Bu durum bazı erkekler için bir gurur sembolüyken...
Kadınlar bu konuda dertli...
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genelleme yapmayın ! :) 25 kg çanta ile yürüyüşe gidiyorum ben :)