Sadece Son 72 Saatte Türkiye'nin Çeşitli İllerinde Yaşanan Cinayetler
Sadece Son 72 Saatte Türkiye'nin Çeşitli İllerinde Yaşanan Cinayetler
Türkiye uzun süredir bir şiddet sarmalında. Hatta düşen dehşet dolu cinayet haberlerini pek çoğumuz takip etmekte zorluk çekiyoruz. En son polis memuru Şeyda Yılmaz'ın şehit edilmesiyle son birkaç günde yaşanan dehşet dolu anlar ne yazık ki birkaç saat içinde unutulmak üzere tekrar gündeme geldi.
via: Muhammed Vefa
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Aydın'da bir kadın eski sevgilisi tarafından öldürüldü.
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Edirne'de miras davası nedeniyle bir kişi babasını öldürdü.
Diyarbakır'da bir öğretmen silahlı saldırıda öldürüldü.
Mersin'de yol kavgası nedeniyle baba, oğul ve gelin öldürüldü.
Burdur'da bir kişi av tüfeğiyle öldürüldü.
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Bodrum'da evinde oturan 2 kişi öldürüldü.
Mersin'de bir kadın oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
Isparta'da 18 yaşında bir genç bıçaklanarak öldürüldü.
Düzce'de bir kişi çocuk parkında başından vurulmuş halde bulundu.
Manisa'da bir kişi boşanma aşamasındaki eşini boğarak öldürdü.
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