Sadece Son 72 Saatte Türkiye'nin Çeşitli İllerinde Yaşanan Cinayetler

Türkiye uzun süredir bir şiddet sarmalında. Hatta düşen dehşet dolu cinayet haberlerini pek çoğumuz takip etmekte zorluk çekiyoruz. En son polis memuru Şeyda Yılmaz'ın şehit edilmesiyle son birkaç günde yaşanan dehşet dolu anlar ne yazık ki birkaç saat içinde unutulmak üzere tekrar gündeme geldi.

via: Muhammed Vefa