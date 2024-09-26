Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Düğün Masrafları Yüzünden Evlilikleri Sıkıntıya Giren Çiftin Floodu

Düğün Masrafları Yüzünden Evlilikleri Sıkıntıya Giren Çiftin Floodu

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
26.09.2024 - 10:43

Evlilik teoride iki kişinin hayatlarının birleştirmesi olarak bilinse de pratikte işler öyle değil. Çevre baskısı, ailelerin hatta uzak akrabaların istekleri, trendlere uyma arzusu, elalem ne dercilik zaten zorlu olan süreci daha da karmaşık ve masraflı hale getiriyor. Bu da Mustafa Şare'nin iki yıl önce yazdığı ve tekrar gündeme gelen yazısı. (Yazıda geçen fiyatlar 2020 fiyatları.)

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Yazı şöyle

Yazı şöyle

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?

Bu içerikler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın