Düğün Masrafları Yüzünden Evlilikleri Sıkıntıya Giren Çiftin Floodu

Evlilik teoride iki kişinin hayatlarının birleştirmesi olarak bilinse de pratikte işler öyle değil. Çevre baskısı, ailelerin hatta uzak akrabaların istekleri, trendlere uyma arzusu, elalem ne dercilik zaten zorlu olan süreci daha da karmaşık ve masraflı hale getiriyor. Bu da Mustafa Şare'nin iki yıl önce yazdığı ve tekrar gündeme gelen yazısı. (Yazıda geçen fiyatlar 2020 fiyatları.)