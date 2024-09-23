Sinan Ateş Cinayetinde Bilirkişi Raporu: Kurşunlar Sadece Eray Özyağcı'nın Silahından

2022 yılında Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Çukurambar semtinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in katillerinin kim olduğu konusunda yürütülen araştırmalarda önemli bir gelişme yaşandı. Yeni bilirkişi raporu, Sinan Ateş'i vuran kurşunların yalnızca tetikçi Eray Özyağcı'nın silahından geldiğini ortaya koydu.

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