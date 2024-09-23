Sinan Ateş Cinayetinde Bilirkişi Raporu: Kurşunlar Sadece Eray Özyağcı'nın Silahından
Sinan Ateş Cinayetinde Bilirkişi Raporu: Kurşunlar Sadece Eray Özyağcı'nın Silahından
2022 yılında Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Çukurambar semtinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in katillerinin kim olduğu konusunda yürütülen araştırmalarda önemli bir gelişme yaşandı. Yeni bilirkişi raporu, Sinan Ateş'i vuran kurşunların yalnızca tetikçi Eray Özyağcı'nın silahından geldiğini ortaya koydu.
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Tele1'in ulaştığı bilirkişi raporunda önemli detaylar yer aldı. Raporda Özyağcı’nın ateş ettiği sırada başka bir kişinin Ateş’e ateş etmediği vurgulandı.
Bu durum, daha önce Özyağcı ve azmettirici Doğukan Çep’in, olay sırasında Ateş’in yanında bulunan kişilerin sorumlu olduğunu iddia ettikleri ifadeleriyle çelişiyor.
Raporda, cinayet sırasında Ateş'in yanında bulunan tanık Ahmet Keçik'in in yerde yatan Sinan Ateş'in üzerinden tabanca alarak Özyağcı'nın kaçtığı tarafa doğru ateş ettiği belirtildi.
Sinan Ateş cinayeti davasına 30 Eylül'de devam edilecek. Duruşmada 12'si tutuklu toplam 22 sanık, savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunmalarını yapacak. Duruşmalar 4 Ekim'e kadar sürecek ve mahkemenin karar için duruşmayı ertelemesi de olasılıklar arasında.
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Bilirkişi raporu, olayın detaylarını netleştirmek adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor ve duruşmanın ilerleyen süreçlerinde bu bulguların nasıl kullanılacağı merakla bekleniyor.
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