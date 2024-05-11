Sinan Ateş'in Eşi Ayşe Ateş:”Sinan'a Bir Çanta Para Verip ‘Bu İşleri Bırak’ Dediler”
Sinan Ateş'in Eşi Ayşe Ateş:”Sinan'a Bir Çanta Para Verip ‘Bu İşleri Bırak’ Dediler”
Ankara’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, Sözcü TV’de İpek Özbey ile Nokta Atışı programında açıklamalarda bulundu.
Ayşe Ateş’in programdaki en çarpıcı açıklaması “Sinan'a bir çanta para getirip bu işleri bırak dediler, kabul etmedi ve bu yüzden öldürüldü” oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ayşe Ateş; Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hafta içerisinde Danıştay’ın 156. kuruluş yılındaki konuşmasındaki, “Nasıl geç gelen adalet, adalet değilse, topluma güven veren adalet sistemi bekamızın güvencesidir. Tüm mahkemelerde yer alan ‘Adalet mülkün temelidir’ yazısı bize bunu hatırlatır. Adalet olmazsa huzur olmaz, güven olmaz” sözlerini hatırlattı.
Ailesinin ve kendisinin tehdit edildiğini belirten Ateş, şu ifadeleri kullandı:
Eşinin göz göre göre öldürüldüğünü belirten Ayşe Ateş ifadelerini şöyle sürdürdü:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın