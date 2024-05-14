Sinan Ateş’e Düzenlenen Suikastın Görüntüleri Ortaya Çıktı: Namaz Çıkışında Öldürülmüştü
Sinan Ateş’e Düzenlenen Suikastın Görüntüleri Ortaya Çıktı: Namaz Çıkışında Öldürülmüştü
Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık 2022’de Ankara’da düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Son günlerde eşi Ayşe Ateş’in açıklamalarıyla yeniden gündeme gelen suikastın görüntüleri ilk kez ortaya çıktı.
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Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, silahlı saldırı sonrasında hayatını kaybetmiş, arkadaşı Selman Bozkurt ise ağır yaralanmıştı.
Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, suikast ile ilgili MHP’li yöneticileri suçlamıştı.
Suikastın tetikçisi olduğu belirtilen Eray Özyağcı ile Doğukan Çep, Tolgahan Demirbaş, Emre Yüksel ve avukat Serdar Öktem ile 3 polisin de aralarında bulunduğu tutuklu 22 kişi, 1 Temmuz saat 09.00'da hakim karşısına çıkacak.
Sözcü TV, Sinan Ateş’in uğradığı silahlı saldırının görüntülerini yayınlandı.
Görüntülerde cuma namazı çıkışı arkadaşları Selman Bozkurt ve Ahmet Keçik ile yürüyen Sinan Ateş, motosikletli kişilerin saldırısına uğruyor. Ateş'in vurulmasının ardından Keçik, silahına davranarak kaçan saldırganlara ateş ediyor.
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