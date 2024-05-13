Sinan Ateş'in Arkadaşı, İddianameye Girmeyen İfadesini Anlattı: 'Ateş'in Yanında Durma, Koruyup Kollama'
Ankara'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in iddianamesinde eşi Ayşe Ateş'in ifadesinin yer almadığı görüldü.
Konuyla ilgili konuşan Ateş'in yakın arkadaşı Haluk Türk'te iddianamede kendi ifadesinin de yer almadığını belirterek, eski MHP Milletvekili Olcay Kılavuz ve Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım’ın elçisi olduğunu söyleyen bir kişinin 'Sinan Ateş’in yanında durma, koruyup kollama, kalemini kırdılar. Bunu söylememi istediler.' dediğini aktardı.
Ankara'da 30 Aralık 2022’de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in iddianamesi geçtiğimiz hafta hazırlandı.
İddianamede Ateş'in eşi Ayşe Ateş'in ifadesi ve pek çok ayrıntının bulunmaması kamuoyunda tepkiyle karşılanırken yeni bir gelişme daha yaşandı.
10 Haber'den Caner Taşpınar'a konuşan Sinan Ateş'in arkadaşı Haluk Türk iddianamede kendi ifadesinin de yer almadığını söyledi. Sinan Ateş'in son mesajını kendisine attığını söyleyen Türk, cinayete dair detaylı bilgiler verdi.
“Tolgahan Demirbaş benim yanıma geldi, ‘Ahmet Yiğit Yıldırım ve Olcay Kılavuz beni gönderdi, elçi olarak tayin etti’ dedi”
Haluk Türk şu bilgileri aktardı:
'“Tolgahan Demirbaş benim yanıma geldi. Çok tedirgindi, ‘Abi beni yanlış anlama, seni teşkilattan bildiğim için yanına geldim’ dedi. Ahmet Yiğit Yıldırım ve Olcay Kılavuz beni gönderdi, elçi olarak tayin etti. Sinan Ateş’in yanında durma, koruyup kollama, kalemini kırdılar. Bunu söylememi istediler. Ben de dedim ki ona ‘Bana bunu söylemiş olma, bu konuyu hiç açmamış ol, sana bunu kim söylüyorsa git onlara de ki ‘Sinan sahipsiz değil, Sinan Ateş’in yanında Haluk Türk duracakmış.’ İstiyorlar ki Sinan’ın yanında koruyup kollayan kimse olmasın, yalnızlaştıralım, tek kalsın istiyorlar. Bu şekilde bir cinayet olacağı aklımızın ucundan bile geçmedi. Bunların hepsi ifademde var. Ama ifademi iddianameye bile koymadılar.
Ayşe Ateş’e Tolgahan Demirbaş’ın gelip bu sözleri söylediğini bizzat ben anlattım. Ayşe Ateş’e ifadesinde bu görüşmeden bahsetmesini, çünkü ifade vermek istediğimi söyledim. Bunların bilinmesini istedim. Ayşe Ateş’ten sonra da ikinci ifade veren kişiyim. Dava başladığında da takipçisi olacağız, avukatlarımız ilgileniyor.”
'Sinan Ateş bu olayları genel başkana söylemek istedi'
Haluk Türk ayrıca şunları kaydetti:
“Bu olaylar yaşandığında Sinan Ateş Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı görevi bırakmıştı. Sinan Ateş bu olayları genel başkana söylemek istedi. Bunun için de özel kalem müdürünü aradı. O da kim, Murat Çeliker. Murat Çeliker’i arıyor, ‘Abi böyle durumlar var, kan dökülecek, tehdit alıyorum’ diyerek konuyu anlatmaya çalışıyor. Murat Çeliker de konuşmasını kesip ‘sen beni bir daha arama, abin olan İsmet Büyükataman’ı ara’ diyor. Rahmetli Sinan Ateş hayattayken bunu bana anlatmıştı. Eşi Ayşe Ateş ve Sinan’ın arkadaşları da bunu biliyor.”
Yorum Yazın