TIR'ın Kendi Araçlarına Çarptığı Anı Kaydetti: Görüntüyü Kaydeden Yolcunun Durumu Ağır
TIR'ın Kendi Araçlarına Çarptığı Anı Kaydetti: Görüntüyü Kaydeden Yolcunun Durumu Ağır
Adana'da Tarsus-Pozantı otoyolunda dün kontrolden çıkan bir TIR karşı şeride geçerek araçlara çarptı. Kazada 2'si ağır, 6 kişi yaralanırken, kaza anı TIR'ın çarptığı aracın içindeki yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.
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Kaza, dün saat 11.00'da Tarsus-Pozantı Otoyolu Akçatekir mevkiinde meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen bir sürücünün kullandığı TIR kontrolünü kaybederek otoyolun karşı şeridine geçerek devrildi.
Karşı şeride geçen TIR'a 6 araç çarptı. Kazayı gören araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri araçlarda sıkışan yaralıları çıkararak hastaneye sevk etti.
2'si ağır 6 kişinin yaralandığı kazada ise yeni görüntüler ortaya çıktı. . Görüntülerde, kadın sürücünün yanındaki kişinin cep telefonuyla yolu ve çevreyi kaydettiği, bu sırada karşı şeritteki TIR'ın bariyere çarptıktan sonra, içerisinde yolculuk yaptığı otomobile çaptığı görüldü. Görüntüleri çeken yolcunun durumunun ağır olduğu bildirildi.
Cep telefonu kamerasına yansıyan kaza anı 📹
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