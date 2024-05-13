Görüş Bildir
Haberler
Gündem
TIR'ın Kendi Araçlarına Çarptığı Anı Kaydetti: Görüntüyü Kaydeden Yolcunun Durumu Ağır

TIR'ın Kendi Araçlarına Çarptığı Anı Kaydetti: Görüntüyü Kaydeden Yolcunun Durumu Ağır

Trafik Kazası
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
13.05.2024 - 12:44

Adana'da Tarsus-Pozantı otoyolunda dün kontrolden çıkan bir TIR karşı şeride geçerek araçlara çarptı. Kazada 2'si ağır, 6 kişi yaralanırken, kaza anı TIR'ın çarptığı aracın içindeki yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı. 

İçeriğin Devamı Aşağıda

Kaza, dün saat 11.00'da Tarsus-Pozantı Otoyolu Akçatekir mevkiinde meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen bir sürücünün kullandığı TIR kontrolünü kaybederek otoyolun karşı şeridine geçerek devrildi.

Kaza, dün saat 11.00'da Tarsus-Pozantı Otoyolu Akçatekir mevkiinde meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen bir sürücünün kullandığı TIR kontrolünü kaybederek otoyolun karşı şeridine geçerek devrildi.

Karşı şeride geçen TIR'a 6 araç çarptı. Kazayı gören araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri araçlarda sıkışan yaralıları çıkararak hastaneye sevk etti.

Karşı şeride geçen TIR'a 6 araç çarptı. Kazayı gören araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri araçlarda sıkışan yaralıları çıkararak hastaneye sevk etti.

2'si ağır 6 kişinin yaralandığı kazada ise yeni görüntüler ortaya çıktı. . Görüntülerde, kadın sürücünün yanındaki kişinin cep telefonuyla yolu ve çevreyi kaydettiği, bu sırada karşı şeritteki TIR'ın bariyere çarptıktan sonra, içerisinde yolculuk yaptığı otomobile çaptığı görüldü. Görüntüleri çeken yolcunun durumunun ağır olduğu bildirildi.

2'si ağır 6 kişinin yaralandığı kazada ise yeni görüntüler ortaya çıktı. . Görüntülerde, kadın sürücünün yanındaki kişinin cep telefonuyla yolu ve çevreyi kaydettiği, bu sırada karşı şeritteki TIR'ın bariyere çarptıktan sonra, içerisinde yolculuk yaptığı otomobile çaptığı görüldü. Görüntüleri çeken yolcunun durumunun ağır olduğu bildirildi.

Cep telefonu kamerasına yansıyan kaza anı 📹

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
32
22
3
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın