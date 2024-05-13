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Özgür Özel'in Arapça Tabela Açıklamasına Şahan Gökbakar'dan "Haksızlık" Tepkisi

Özgür Özel'in Arapça Tabela Açıklamasına Şahan Gökbakar'dan "Haksızlık" Tepkisi

Özgür Özel Şahan Gökbakar
GNS
GNS - Onedio Editörü
13.05.2024 - 10:55

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in HaberTürk ekranlarında katıldığı bir programda Arapça tabelalara ilişkin açıklamaları çok konuşuldu. Durum farklı lanse edilince Özel, konuşmalarının aslını açıkladı. Şahan Gökbakar da gündemde tartışma konusu olan Arapça tabelalar konusunda sosyal medya üzerinden tepki verdi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in geçtiğimiz hafta katıldığı bir programda Arapça tabelalar hakkında söyledikleri gündemde farklı yansıtılmıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in geçtiğimiz hafta katıldığı bir programda Arapça tabelalar hakkında söyledikleri gündemde farklı yansıtılmıştı.

HaberTürk ekranlarında katıldığı programda söyledikleri 'Arapça tabelalara karışmayın, Arapça Kur’an dilidir' gibi başlıklarla lanse edilince, gündemde farklı yorumlar belirmişti.

Özgür Özel'in programda söylediklerinin farklı lanse edildiği videonun aslı gündem olunca ortaya çıktı:

Yine de sosyal medyada Arapça tabela ve yorum tartışması sürmeye devam etti.

Yine de sosyal medyada Arapça tabela ve yorum tartışması sürmeye devam etti.

'O tabelada ne yazdığına bakmak da lazım. Bir insanın anadilinde anlamasını kolaylaştırıyorsa bu bir haktır. Ben belediye başkanlarımı da uyardım. Etkileşim alacağım diye artık Arapça tabelalara karışmayın. Arapça Kur’an dilidir, halk incinir. Gidip de belediye başkanı eliyle o tabelayı indirmemeli.' sözleri konuşulmaya devam etti.

Gündemin yakın takipçisi ve sosyal medyanın aktif bir kullanıcısı olan komedyen Şahan Gökbakar da bu konuda yorumunu esirgemedi.

Gündemin yakın takipçisi ve sosyal medyanın aktif bir kullanıcısı olan komedyen Şahan Gökbakar da bu konuda yorumunu esirgemedi.

Gündemde siyasi, ekonomik ya da magazinsel bir tartışma olduğu noktada Twitter (X) hesabı üzerinden fikirlerini beyan eden Şahan Gökbakar, Özgür Özel'in gündemde tartışılan Arapça tabela yorumuna tepki verdi.

"Arapça tabela asılmayınca, 10 milyon Arap sığınmacı yok mu oluyor? Yani, görmeyince dert bitiyor mu?"

"Arapça tabela asılmayınca, 10 milyon Arap sığınmacı yok mu oluyor? Yani, görmeyince dert bitiyor mu?"
twitter.com

'Arapça tabela asılmayınca, 10 milyon Arap sığınmacı yok mu oluyor? Yani, görmeyince dert bitiyor mu? Tabela tartışmak yerine, bu Araplar ülkelerine nasıl döndürülecek onu konuşmak lazım. Ama konuşmuyorlar! Bu ülkeye ve halkına yapılmış en büyük haksızlıktır bu...'

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