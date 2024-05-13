Özgür Özel'in Arapça Tabela Açıklamasına Şahan Gökbakar'dan "Haksızlık" Tepkisi

'Arapça tabela asılmayınca, 10 milyon Arap sığınmacı yok mu oluyor? Yani, görmeyince dert bitiyor mu? Tabela tartışmak yerine, bu Araplar ülkelerine nasıl döndürülecek onu konuşmak lazım. Ama konuşmuyorlar! Bu ülkeye ve halkına yapılmış en büyük haksızlıktır bu...'