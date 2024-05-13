Özgür Özel'in Arapça Tabela Açıklamasına Şahan Gökbakar'dan "Haksızlık" Tepkisi
Özgür Özel'in Arapça Tabela Açıklamasına Şahan Gökbakar'dan "Haksızlık" Tepkisi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in HaberTürk ekranlarında katıldığı bir programda Arapça tabelalara ilişkin açıklamaları çok konuşuldu. Durum farklı lanse edilince Özel, konuşmalarının aslını açıkladı. Şahan Gökbakar da gündemde tartışma konusu olan Arapça tabelalar konusunda sosyal medya üzerinden tepki verdi.
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in geçtiğimiz hafta katıldığı bir programda Arapça tabelalar hakkında söyledikleri gündemde farklı yansıtılmıştı.
Yine de sosyal medyada Arapça tabela ve yorum tartışması sürmeye devam etti.
Gündemin yakın takipçisi ve sosyal medyanın aktif bir kullanıcısı olan komedyen Şahan Gökbakar da bu konuda yorumunu esirgemedi.
"Arapça tabela asılmayınca, 10 milyon Arap sığınmacı yok mu oluyor? Yani, görmeyince dert bitiyor mu?"
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