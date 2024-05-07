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Şahan Gökbakar Yeğenlerini Göreve Getiren Bursa Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e Öfke Kustu

Şahan Gökbakar Yeğenlerini Göreve Getiren Bursa Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e Öfke Kustu

Şahan Gökbakar
GNS
GNS - Onedio Editörü
07.05.2024 - 09:53

Sosyal medyanın ve özellikle siyasetin aktif bir takipçisi olan komedyen Şahan Gökbakar, son paylaşımlarında Bursa Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e seslendi. Akrabalarını göreve atadığını duyunca sinirlenen Gökbakar, 'Bu rezillik için sana oy veren herkesten özür dile' diye çıkıştı.

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Ünlü komedyen Şahan Gökbakar'ın uzun süredir Twitter üzerinden yaptığı yorumlar ve gündeme ilişkin tepkileriyle görüyoruz.

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar'ın uzun süredir Twitter üzerinden yaptığı yorumlar ve gündeme ilişkin tepkileriyle görüyoruz.

Yıllar yıllar önce 'Dikkat Şahan Çıkabilir' ile hayatımıza giriş yapan, ardından senaryosunu ve başrolünü üstlendiği film serileri ile büyük kitlelere ulaşan Şahan Gökbakar'ı uzun süredir komediden uzak görüyoruz.

Twitter (X) hesabını oldukça aktif kullanan Şahan Gökbakar, özellikle gündemi ilgilendiren önemli konularda ve siyasi durumlarda yorumlarını esirgemiyor.

Twitter (X) hesabını oldukça aktif kullanan Şahan Gökbakar, özellikle gündemi ilgilendiren önemli konularda ve siyasi durumlarda yorumlarını esirgemiyor.

Gündemde yer alan magazinsel konulara ara ara değinen ancak yine de hemen hemen her konuda fikrini beyan etmekten çekinmeyen Şahan Gökbakar'ı sert yorumlarıyla konuşmaya devam ediyoruz. Komedinin yanı sıra gündem yorumcusu da diyebileceğimiz kadar rol oynuyor bu noktada.

Şahan Gökbakar'ın sosyal medya hesabı üzerinden seslendiği ve ele aldığı son isim, Bursa Belediye Başkanı Mustafa Bozbey oldu.

Şahan Gökbakar'ın sosyal medya hesabı üzerinden seslendiği ve ele aldığı son isim, Bursa Belediye Başkanı Mustafa Bozbey oldu.

Yerel seçimlerde CHP'nin aday gösterdiği Mustafa Bozbey seçimi kazanmıştı. Ancak göreve gelen Bozbey'in yeğenini belediyenin iştiraki olan bir şirkete yönetim kurulu başkanı olarak atadığı görülmüştü. Üstüne bir iddia daha gündeme gelince Şahan Gökbakar Twitter'a koştu.

Gökbakar öncelikli olarak Mustafa Bozbey'in, yeğeni Furkan Bozbey'i belediye şirketine başkan olarak atadığından bahsederek "elediye babanın çiftliği olmadığı için kendi yeğenine bir zahmet başka yerde iş buluver. Nasıl insanlarsınız siz ya?" diyerek isyan etti.

Gökbakar öncelikli olarak Mustafa Bozbey'in, yeğeni Furkan Bozbey'i belediye şirketine başkan olarak atadığından bahsederek "elediye babanın çiftliği olmadığı için kendi yeğenine bir zahmet başka yerde iş buluver. Nasıl insanlarsınız siz ya?" diyerek isyan etti.
twitter.com

'Bursa Belediye Başkanı Mustafa Bozbey öz yeğeni Furkan Bozbey'i belediye şirketine başkan olarak atamış. Sonra da ' Bu gençler hiç mi çalışmayacak' diyerek kendini savunmuş! Evet senin kardeşinin oğlu belediye şirketinde başkan olarak çalışmayacak bey amca! Belediye babanın çiftliği olmadığı için kendi yeğenine bir zahmet başka yerde iş buluver. Nasıl insanlarsınız siz ya? Yeğenin istese bile, senin olmaz yanlış anlaşılır demen lazım! Ayıp ya! Bu konuya müdehale etmelisiniz'

Ardından baldızı Sezen Uğurlu'nun daire başkanı olarak atandığı iddialarını gören Şahan Gökbakar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i etiketleyerek "Bu iki atamayı da hemen iptal etmenizi, çıkıp herkesten özür dilemenizi ve acilen kendinize gelmenizi tavsiye ediyorum." dedi.

Ardından baldızı Sezen Uğurlu'nun daire başkanı olarak atandığı iddialarını gören Şahan Gökbakar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i etiketleyerek "Bu iki atamayı da hemen iptal etmenizi, çıkıp herkesten özür dilemenizi ve acilen kendinize gelmenizi tavsiye ediyorum." dedi.
twitter.com

'CHP'li Bursa Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, birkaç gün önce baldızı Sezen Uğurlu'yu daire başkanı olarak atamış! Ardından şimdi yeğeni Furkan Bozbey'i belediye şirketine başkan olarak atıyor. Bu bey amca nasıl bir bey amcadır? Bu nasıl bir kafadır ya? Bey amca @mustafabozbey nasıl güzel mi böyle? Bu iki atamayı da hemen iptal etmenizi, çıkıp herkesten özür dilemenizi ve acilen kendinize gelmenizi tavsiye ediyorum. @herkesicinCHP @eczozgurozel'

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"Sonra bu rezillik için sana oy veren herkesten özür dile. Bir daha da aklından bile geçirme böyle işleri bey amca."

"Sonra bu rezillik için sana oy veren herkesten özür dile. Bir daha da aklından bile geçirme böyle işleri bey amca."
twitter.com

'Tartışmalara mahal vermemek adına vaz geçtik' demişsin @ismailsaymaz'a. Tartışılmasa iyiydi ama değil mi? Şimdi baldızın Sezen Uğurlu'yu da bir zahmet daire baskanlığından azlet bakalım. Basına yansımamış başka akraban varsa onları da lütfen belediyeden uzaklaştır. Sonra bu rezillik için sana oy veren herkesten özür dile. Bir daha da aklından bile geçirme böyle işleri bey amca. @mustafabozbey'

Paylaşımlarına devam eden Şahan Gökbakar, "Görevden alana ve Bursalılardan özür dileyene kadar da her gün seninleyim bey amca..." diyerek takipte kalacağını da duyurdu.

Paylaşımlarına devam eden Şahan Gökbakar, "Görevden alana ve Bursalılardan özür dileyene kadar da her gün seninleyim bey amca..." diyerek takipte kalacağını da duyurdu.
twitter.com

'Bu hanımefendiyi, yani atadığın baldızın Sezen Uğurlu'yu da daire başkanlığı görevinden almanı bekliyoruz  @mustafabozbey. Başka akraban veya yakının varsa onları da! Görevden alana ve Bursalılardan özür dileyene kadar da her gün seninleyim bey amca...'

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