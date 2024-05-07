Şahan Gökbakar Yeğenlerini Göreve Getiren Bursa Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e Öfke Kustu
Şahan Gökbakar Yeğenlerini Göreve Getiren Bursa Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e Öfke Kustu
Sosyal medyanın ve özellikle siyasetin aktif bir takipçisi olan komedyen Şahan Gökbakar, son paylaşımlarında Bursa Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e seslendi. Akrabalarını göreve atadığını duyunca sinirlenen Gökbakar, 'Bu rezillik için sana oy veren herkesten özür dile' diye çıkıştı.
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Ünlü komedyen Şahan Gökbakar'ın uzun süredir Twitter üzerinden yaptığı yorumlar ve gündeme ilişkin tepkileriyle görüyoruz.
Twitter (X) hesabını oldukça aktif kullanan Şahan Gökbakar, özellikle gündemi ilgilendiren önemli konularda ve siyasi durumlarda yorumlarını esirgemiyor.
Şahan Gökbakar'ın sosyal medya hesabı üzerinden seslendiği ve ele aldığı son isim, Bursa Belediye Başkanı Mustafa Bozbey oldu.
Gökbakar öncelikli olarak Mustafa Bozbey'in, yeğeni Furkan Bozbey'i belediye şirketine başkan olarak atadığından bahsederek "elediye babanın çiftliği olmadığı için kendi yeğenine bir zahmet başka yerde iş buluver. Nasıl insanlarsınız siz ya?" diyerek isyan etti.
Ardından baldızı Sezen Uğurlu'nun daire başkanı olarak atandığı iddialarını gören Şahan Gökbakar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i etiketleyerek "Bu iki atamayı da hemen iptal etmenizi, çıkıp herkesten özür dilemenizi ve acilen kendinize gelmenizi tavsiye ediyorum." dedi.
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"Sonra bu rezillik için sana oy veren herkesten özür dile. Bir daha da aklından bile geçirme böyle işleri bey amca."
Paylaşımlarına devam eden Şahan Gökbakar, "Görevden alana ve Bursalılardan özür dileyene kadar da her gün seninleyim bey amca..." diyerek takipte kalacağını da duyurdu.
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