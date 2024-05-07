Şahan Gökbakar Yeğenlerini Göreve Getiren Bursa Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e Öfke Kustu

'Bursa Belediye Başkanı Mustafa Bozbey öz yeğeni Furkan Bozbey'i belediye şirketine başkan olarak atamış. Sonra da ' Bu gençler hiç mi çalışmayacak' diyerek kendini savunmuş! Evet senin kardeşinin oğlu belediye şirketinde başkan olarak çalışmayacak bey amca! Belediye babanın çiftliği olmadığı için kendi yeğenine bir zahmet başka yerde iş buluver. Nasıl insanlarsınız siz ya? Yeğenin istese bile, senin olmaz yanlış anlaşılır demen lazım! Ayıp ya! Bu konuya müdehale etmelisiniz'