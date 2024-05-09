Tamer Karadağlı Davalık Olduğu Şahan Gökbakar Sorulunca Ortamı Terk Etti
Tamer Karadağlı Davalık Olduğu Şahan Gökbakar Sorulunca Ortamı Terk Etti
Komedyen Şahan Gökbakar ve Tamer Karadağlı arasında geçtiğimiz ay bir tartışma baş göstermişti hatırlarsanız. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı'yı tiye alan Şahan Gökbakar'a karşı, ünlü oyuncu da dava açacağını söylemişti. Bir davette konu üzerine soru gelince Karadağlı gerilerek ortamı terk etti.
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Çocuklar Duymasın dizisi ile aklımıza Haluk karakteriyle kazınan Tamer Karadağlı, yıllardır başarılı ve usta tiyatrocular arasında anılan isimlerden biri.
11 Ağustos 2023'te yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak göreve başlamıştı.
Ünlü isim geçtiğimiz aylarda Antalya'da olduğu sırada Haşim İşcan Kültür Merkezi'nin halini videoya çekmiş ve binanın durumundan şikayet etmişti.
Bunun üstüne Şahan Gökbakar da durmamış ve Tamer Karadağlı'nın çektiği videoyu tiye alan bir paylaşım yapmıştı.
Bunun üstüne Tamer Karadağlı kendisiyle alay eden Şahan Gökbakar'ı affetmemiş ve dava açmaya karar vermişti.
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Olayın ardından bir davette görüntülenen Tamer Karadağlı'ya Şahan Gökbakar ile arasındaki bu husumet soruldu. Ünlü isim Gökbakar'ın adını duyunca rahatsız oldu ve uzaklaştı.
Kendisi hakkında yapılan eleştiriler sorulunca ise "Herkes kendi işini yapsın" dedi.
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