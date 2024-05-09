Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Tamer Karadağlı Davalık Olduğu Şahan Gökbakar Sorulunca Ortamı Terk Etti

Tamer Karadağlı Davalık Olduğu Şahan Gökbakar Sorulunca Ortamı Terk Etti

Şahan Gökbakar Tamer Karadağlı
GNS
GNS - Onedio Editörü
09.05.2024 - 11:29

Komedyen Şahan Gökbakar ve Tamer Karadağlı arasında geçtiğimiz ay bir tartışma baş göstermişti hatırlarsanız. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı'yı tiye alan Şahan Gökbakar'a karşı, ünlü oyuncu da dava açacağını söylemişti. Bir davette konu üzerine soru gelince Karadağlı gerilerek ortamı terk etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Çocuklar Duymasın dizisi ile aklımıza Haluk karakteriyle kazınan Tamer Karadağlı, yıllardır başarılı ve usta tiyatrocular arasında anılan isimlerden biri.

Çocuklar Duymasın dizisi ile aklımıza Haluk karakteriyle kazınan Tamer Karadağlı, yıllardır başarılı ve usta tiyatrocular arasında anılan isimlerden biri.

Kendisi sayısız dizide, sinemada ve tiyatroda rol alsa da, son dönemde ekranda göremiyoruz Karadağlı'yı. Son olarak TRT1'in dijital platformu Tabii'de yayınlanacak Serhat için kamera karşısına geçtiğini görmüştük.

11 Ağustos 2023'te yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak göreve başlamıştı.

11 Ağustos 2023'te yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak göreve başlamıştı.

Bu süreçte kendisi hakkında çıkan pek çok haberi ve eleştiriyi gözardı ettiğini açıklamasıyla dikkat çekmişti. O dönem sosyal medyada en çok konuşulan konulardan bir tanesi Karadağlı olmuştu.

Ünlü isim geçtiğimiz aylarda Antalya'da olduğu sırada Haşim İşcan Kültür Merkezi'nin halini videoya çekmiş ve binanın durumundan şikayet etmişti.

Ünlü isim geçtiğimiz aylarda Antalya'da olduğu sırada Haşim İşcan Kültür Merkezi'nin halini videoya çekmiş ve binanın durumundan şikayet etmişti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne seslenen Tamer Karadağlı, 'Rezalet! Hiçbir şey yapılmamış. Gerçekten utanç kaynağı, inanamıyorum. Bina savaştan çıkmış gibi korkunç durumda. Belediye bunları görmüyor mu?' demişti.

Bunun üstüne Şahan Gökbakar da durmamış ve Tamer Karadağlı'nın çektiği videoyu tiye alan bir paylaşım yapmıştı.

Bunun üstüne Şahan Gökbakar da durmamış ve Tamer Karadağlı'nın çektiği videoyu tiye alan bir paylaşım yapmıştı.

Tamer Karadağlı'nın yıllarca hayat verdiği Çocuklar Duymasın Haluk karakterine göndermede bulunmuş, 'Ba ba ba ba ba!!! Ana!!' başlığı attığı videosunda 'Ve bakın... Görüyor musunuz şu mermerlerin halini? Kapıya bakar mısınız? Resmen göğüs nahiyeme geliyor. Buraya bir insan nasıl girsin yahu? Biraz daha dolanayım. Bakın devlet müdürüyüm ben, devletin müdürüyüm.' diyerek durumu tiye almıştı.

👇🏻

Bunun üstüne Tamer Karadağlı kendisiyle alay eden Şahan Gökbakar'ı affetmemiş ve dava açmaya karar vermişti.

Bunun üstüne Tamer Karadağlı kendisiyle alay eden Şahan Gökbakar'ı affetmemiş ve dava açmaya karar vermişti.

İddialara göre Karadağlı, hem kendisi hem de temsilcisi olduğu Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile alay ettiği gerekçesiyle dava açacağını belirtti.

👇🏻

İçeriğin Devamı Aşağıda

Olayın ardından bir davette görüntülenen Tamer Karadağlı'ya Şahan Gökbakar ile arasındaki bu husumet soruldu. Ünlü isim Gökbakar'ın adını duyunca rahatsız oldu ve uzaklaştı.

Olayın ardından bir davette görüntülenen Tamer Karadağlı'ya Şahan Gökbakar ile arasındaki bu husumet soruldu. Ünlü isim Gökbakar'ın adını duyunca rahatsız oldu ve uzaklaştı.

Cevap olarak ise sadece 'Beni ilgilendirmeyen şahsiyet' demekle yetindi.

Kendisi hakkında yapılan eleştiriler sorulunca ise "Herkes kendi işini yapsın" dedi.

Kendisi hakkında yapılan eleştiriler sorulunca ise "Herkes kendi işini yapsın" dedi.

'Bilmiyorum işimi yapıyorum onlar da işini yapsın.'

Bu İçerikler de İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
4
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Erol Kayar

Anaağ!