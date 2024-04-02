Tamer Karadağlı Kendisiyle Alay Eden Şahan Gökbakar'ı Affetmedi: Dava Açıyor!

'Seçime 2 gün kala görüyorum ki birilerini seçim telaşı iyice sarmış. Genel Müdür Tamer Karadağlı’yı siyaset yapsın diye Antalya’ya göndermişler. Büyükşehir Belediyesi’nin 2006 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı'na tahsis ettiği Haşim İşcan Kültür Merkezi’nde, onarım, bakım ve tamirat işleri, sözleşmede de açık olarak yazılı olduğu üzere bakanlığın uhdesindedir. Genel müdürlük, halkı yanıltıcı siyasi propaganda yapmak yerine görevini yapıyor olsaydı, bunu biliyor olması gerekirdi. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü, bir devlet memuru olarak belediyemize çamur atmaya çalışmıştır.'

'Kendisi istiyorsa Antalya Şehir Tiyatroları’mızı gezebilir, imkanlarını inceleyebilir, sanata ve sanatçıya ne kadar çok değer verdiğimizi görebilir. Kendilerinin Antalya halkını cezalandırma gibi anlaşılan, ilgilenmedikleri, bakım-onarım yapmadıkları Haşim İşcan Kültür Merkezi’ni Antalya’ya gelip çekerek halkı aldatmaya çalışmak, çok ucuz bir siyasi yöntemdir.”