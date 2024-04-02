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Tamer Karadağlı Kendisiyle Alay Eden Şahan Gökbakar'ı Affetmedi: Dava Açıyor!

Tamer Karadağlı Kendisiyle Alay Eden Şahan Gökbakar'ı Affetmedi: Dava Açıyor!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
02.04.2024 - 11:39

Şahan Gökbakar, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı'nın adres şaşırıp Antalya Büyükşehir Belediyesi’ni hedef alan paylaşımını tiye almıştı. Milliyet'ten Ali Eyüboğlu'nun haberine göre, yaşananlara sessiz kalmayan Karadağlı dava açacağını söyledi!

Kaynak: https://www.milliyet.com.tr/yazarlar/...
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Çocuklar Duymasın dizisinin yıldız ismi Tamer Karadağlı, oyunculuk kariyerine ara vermiş ve 2023'ün Ağustos ayında Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atanmıştı.

Çocuklar Duymasın dizisinin yıldız ismi Tamer Karadağlı, oyunculuk kariyerine ara vermiş ve 2023'ün Ağustos ayında Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atanmıştı.

O dönemde ne dese gündem olan Tamer Karadağlı geçtiğimiz günlerde yaptığı Antalya gezisi esnasında Haşim İşcan Kültür Merkezi’ni paylaşmış ve binanın bakımsızlığına sitem etmişti.

O dönemde ne dese gündem olan Tamer Karadağlı geçtiğimiz günlerde yaptığı Antalya gezisi esnasında Haşim İşcan Kültür Merkezi’ni paylaşmış ve binanın bakımsızlığına sitem etmişti.

"Rezalet! Hiçbir şey yapılmamış. Gerçekten utanç kaynağı, inanamıyorum. Bina savaştan çıkmış gibi korkunç durumda. Belediye bunları görmüyor mu?" diyen Karadağlı, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni topa tuttu.

"Rezalet! Hiçbir şey yapılmamış. Gerçekten utanç kaynağı, inanamıyorum. Bina savaştan çıkmış gibi korkunç durumda. Belediye bunları görmüyor mu?" diyen Karadağlı, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni topa tuttu.

Karadağlı'nın "rezalet" diye bahsettiği binanın işletmesi aslında belediyeye değil, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü’ne aitti.

Karadağlı'nın "rezalet" diye bahsettiği binanın işletmesi aslında belediyeye değil, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü’ne aitti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise Karadağlı'nın belediyeyi hedef alan sözlerine sessiz kalmadı:

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise Karadağlı'nın belediyeyi hedef alan sözlerine sessiz kalmadı:

'Seçime 2 gün kala görüyorum ki birilerini seçim telaşı iyice sarmış. Genel Müdür Tamer Karadağlı’yı siyaset yapsın diye Antalya’ya göndermişler. Büyükşehir Belediyesi’nin 2006 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı'na tahsis ettiği Haşim İşcan Kültür Merkezi’nde, onarım, bakım ve tamirat işleri, sözleşmede de açık olarak yazılı olduğu üzere bakanlığın uhdesindedir. Genel müdürlük, halkı yanıltıcı siyasi propaganda yapmak yerine görevini yapıyor olsaydı, bunu biliyor olması gerekirdi. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü, bir devlet memuru olarak belediyemize çamur atmaya çalışmıştır.'

'Kendisi istiyorsa Antalya Şehir Tiyatroları’mızı gezebilir, imkanlarını inceleyebilir, sanata ve sanatçıya ne kadar çok değer verdiğimizi görebilir. Kendilerinin Antalya halkını cezalandırma gibi anlaşılan, ilgilenmedikleri, bakım-onarım yapmadıkları Haşim İşcan Kültür Merkezi’ni Antalya’ya gelip çekerek halkı aldatmaya çalışmak, çok ucuz bir siyasi yöntemdir.”

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Tamer Karadağlı'nın adres şaşırması bir de üzerine sert çıkışlar sergilemesini affetmeyen bir diğer isim de Şahan Gökbakar olmuştu.

Tamer Karadağlı'nın adres şaşırması bir de üzerine sert çıkışlar sergilemesini affetmeyen bir diğer isim de Şahan Gökbakar olmuştu.

Tamer Karadağlı'yı fena tiye alan ünlü komedyen, oyuncuyu taklit ettiği videosunda da şunları söylemişti:

Tamer Karadağlı'yı fena tiye alan ünlü komedyen, oyuncuyu taklit ettiği videosunda da şunları söylemişti:

'...Ben, devletin müdürüyüm. Bakar mısınız, görüyor musunuz? Resmen boyasız tahta. Belediye burada hiçbir şey yapmamış. Akıl alır gibi değil. İnsan şaşırıyor ve resmen bunlar karşısında 'babababa' diyesim geliyor.'

Detayları burada anlatmıştık:

Gökbakar'ın videosu sosyal medyada kısa sürede viral oldu tabii. Milliyet'ten Ali Eyüboğlu haberinde, "Sosyal medyadaki iktidar karşıtı kitle, Karadağlı’yı adeta linç etti" ifadelerini kullandı.

Gökbakar'ın videosu sosyal medyada kısa sürede viral oldu tabii. Milliyet'ten Ali Eyüboğlu haberinde, "Sosyal medyadaki iktidar karşıtı kitle, Karadağlı’yı adeta linç etti" ifadelerini kullandı.

Eyüboğlu'nun haberine göre; Tamer Karadağlı, kendisini tiye alan ünlü komedyeni affetmedi! İddialara göre, Karadağlı hem kendisiyle hem de temsil ettiği Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'yle alay edildiğini belirterek harekete geçti!.

Eyüboğlu'nun haberine göre; Tamer Karadağlı, kendisini tiye alan ünlü komedyeni affetmedi! İddialara göre, Karadağlı hem kendisiyle hem de temsil ettiği Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'yle alay edildiğini belirterek harekete geçti!.

Karadağlı'nın "Devleti itibarsızlaştıran" Şahan Gökbakar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağı ve konu hakkında ünlü komedyene dava açacağı öne sürüldü.

Karadağlı'nın "Devleti itibarsızlaştıran" Şahan Gökbakar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağı ve konu hakkında ünlü komedyene dava açacağı öne sürüldü.
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